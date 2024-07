Sygnał ostrzegawczy przed igrzyskami. Polscy siatkarze do poprawki

Jeszcze przed meczem trener Nikola Grbić zapowiedział, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę tylko jednego seta rozegra Wilfredo Leon . Przyjmujący miał ostatnio drobne problemy ze zdrowiem, nie grał w Memoriale Huberta Wagnera . W sobotnim meczu w Trójmieście szybko nadział się na japoński blok, ale odpowiedział dwoma asami serwisowymi. Gdy do tego doszedł blok w wykonaniu Bartosza Kurka , gospodarze prowadzili 11:8.

Tyle że po chwili Japończycy wyrównali. Polscy siatkarze odbudowali przewagę, kiedy zagrywką rywali zaskoczył Mateusz Bieniek . Na środkowego Japonii w bloku zasadził się z kolei Norbert Huber . Rywale odpowiadali efektownymi akcjami i jeszcze raz doprowadzili do remisu 19:19. Polacy ratowali się zagrywką, w końcówce emocje były spore. W ważnym momencie Aleksander Śliwka "schował" ręce w bloku , mistrzowie Europy wygrali 25:23.

Cierpienie polskich siatkarzy w przyjęciu. Japończycy zdominowali dwa sety

Towarzyski turniej w Gdańsku miał się rozpocząć od meczu Serbia - Stany Zjednoczone . Siatkarze z Bałkanów nie dotarli jednak do Trójmiasta z powodu problemów logistycznych wywołanych globalną awarią systemów informatycznych. Organizatorzy starali się zorganizować zastępstwo, ale się nie udało . W zamian Amerykanie przeprowadzili trening otwarty dla kibiców, rozgrywając jednego seta wewnętrznej gierki. W niedzielę podobne atrakcje zaserwują kibicom Japończycy.

Na drugą partię niedzielnego spotkania do składu Polski wskoczył Kamil Semeniuk, zmieniając Leona. Wynik długo oscylował wokół remisu. Po błędzie polskich siatkarzy w przyjęciu Japonia prowadziła jednak 16:13. "Trzymajcie swoją strefę" - apelował w czasie przerwy do siatkarzy Grbić. Zmniejszyli straty do punktu, ale kiedy na blok rywali nadział się wprowadzony z rezerwy Łukasz Kaczmarek, Japonia wygrywała 21:18. Jej przewagę jeszcze powiększył Yuji Nishida, przyjezdni wygrali 25:20.