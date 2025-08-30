Po porażce 1:3 z Czechami w ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw świata do lat 21 reprezentacja Polski straciła szanse na medal tej imprezy. Została jej walka w małej rozgrywce o miejsca 5-8. W sobotę "Biało-Czerwoni" wykonali krok w stronę dwóch lepszych z tych lokat. Ograli Kubę 3:0 (do 20, 20 i 19) i w niedzielę zagrają o 5. pozycję ze zwycięzcą konfrontacji Francja - Chiny.

Podopieczni Piotra Grabana byli faworytami dzisiejszej rywalizacji i nie zawiedli, choć początek mógł zasiać niepewność. Ze stanu 9:9 w parę minut zrobiło się 10:15. Wydawało się, że Polacy nie odwrócą wyniku pierwszego seta, było już 15:19, ale wtedy przeciwnicy złapali niespodziewany kryzys, przegrali aż 10 z 11 kolejnych piłek i tym samym całą partię 25:20.

Ta "remontada" nie zbiła Kubańczyków z tropu, druga odsłona również zaczęła się wyrównanie. Gdy jednak na tablicy świeciło się "9:8", nasi rodacy odskoczyli, wygrali 7 z 8 następnych akcji. 16:9 dawało duży komfort, poza zbliżeniem się na 21:18 gracze z kraju na Karaibach nie byli w stanie postraszyć.

Polska zagra o piąte miejsce mistrzostw świata U-21. Mecz w niedzielę

W trzecim secie też triumf nie przyszedł gładko. Kuba dwa razy prowadziła dwoma punktami (8:10, 10:12), lecz szala znowu zaczęła się przechylać na stronę młodych "Orłów". Kluczowe były chwile od rezultatu 14:14 do 19:15. Od wtedy Polacy nie oddali prowadzenia, nawet jeśli w pewnych momentach topniało do dwóch oczek (19:17, 20:18). Końcówka znowu była popisowa - siatkarze Grabana zapisali na swoje konto 5 z ostatnich 6 rozegranych punktów i już mogą szykować się do ostatniego spotkania w imprezie.

Starcie "Trójkolorowych" z Chińczykami ruszy o godzinie 8:00.

Przypomnijmy, że w fazie grupowej "Biało-Czerwoni" wygrali z Portoryko, Koreą Południową, Kanadą i Kazachstanem, przegrali tylko z mistrzem sprzed dwóch lat - Iranem. W 1/8 finału nie dali szans Ukrainie, ale ćwierćfinałowa porażka przeciwko Czechom zepchnęła ich do swego rodzaju drabinki przegranych.

