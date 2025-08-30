Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świetne wieści w sobotni poranek. Polscy siatkarze wrócili na zwycięską ścieżkę. Przed nimi decydujący mecz turnieju

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Reprezentacja Polski siatkarzy do lat 21 walczy na mistrzostwach świata. Po piątkowej porażce z Czechami strefa medalowa im uciekła, ale podopieczni Artura Grabana są na dobrej drodze, by zająć końcowo piąte miejsce. W sobotę ograli Kubę 3:0 (25:20, 25:20, 25:19) i aby osiągnąć cel, zostało im pokonanie Francji bądź Chin. Konfrontacja z którąś z tych ekip odbędzie się w niedzielę.

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 podczas mistrzostw świata
Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 podczas mistrzostw światavolleyball worldmateriały prasowe

Po porażce 1:3 z Czechami w ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw świata do lat 21 reprezentacja Polski straciła szanse na medal tej imprezy. Została jej walka w małej rozgrywce o miejsca 5-8. W sobotę "Biało-Czerwoni" wykonali krok w stronę dwóch lepszych z tych lokat. Ograli Kubę 3:0 (do 20, 20 i 19) i w niedzielę zagrają o 5. pozycję ze zwycięzcą konfrontacji Francja - Chiny.

Podopieczni Piotra Grabana byli faworytami dzisiejszej rywalizacji i nie zawiedli, choć początek mógł zasiać niepewność. Ze stanu 9:9 w parę minut zrobiło się 10:15. Wydawało się, że Polacy nie odwrócą wyniku pierwszego seta, było już 15:19, ale wtedy przeciwnicy złapali niespodziewany kryzys, przegrali aż 10 z 11 kolejnych piłek i tym samym całą partię 25:20.

Ta "remontada" nie zbiła Kubańczyków z tropu, druga odsłona również zaczęła się wyrównanie. Gdy jednak na tablicy świeciło się "9:8", nasi rodacy odskoczyli, wygrali 7 z 8 następnych akcji. 16:9 dawało duży komfort, poza zbliżeniem się na 21:18 gracze z kraju na Karaibach nie byli w stanie postraszyć.

Polska zagra o piąte miejsce mistrzostw świata U-21. Mecz w niedzielę

W trzecim secie też triumf nie przyszedł gładko. Kuba dwa razy prowadziła dwoma punktami (8:10, 10:12), lecz szala znowu zaczęła się przechylać na stronę młodych "Orłów". Kluczowe były chwile od rezultatu 14:14 do 19:15. Od wtedy Polacy nie oddali prowadzenia, nawet jeśli w pewnych momentach topniało do dwóch oczek (19:17, 20:18). Końcówka znowu była popisowa - siatkarze Grabana zapisali na swoje konto 5 z ostatnich 6 rozegranych punktów i już mogą szykować się do ostatniego spotkania w imprezie.

Starcie "Trójkolorowych" z Chińczykami ruszy o godzinie 8:00.

Przypomnijmy, że w fazie grupowej "Biało-Czerwoni" wygrali z Portoryko, Koreą Południową, Kanadą i Kazachstanem, przegrali tylko z mistrzem sprzed dwóch lat - Iranem. W 1/8 finału nie dali szans Ukrainie, ale ćwierćfinałowa porażka przeciwko Czechom zepchnęła ich do swego rodzaju drabinki przegranych.

Zobacz również:

Marcin Komenda (numer 4)
Memoriał Wagnera

Siatkarz Grbicia wprost o powrocie Kurka, tuż po ważnej wygranej. Jaśniej się nie dało

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Jakub Nowak: Wyjazd z kadrą na MŚ to coś, o czym zawsze marzyłem i do czego dążyłem. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Trzech młodych siatkarzy w zielonych strojach reprezentacji Polski cieszy się po zdobytym punkcie na boisku, za nimi widać drużynę rywali oraz kibiców na trybunach.
Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21volleyball worldmateriały prasowe
Mężczyzna w garniturze i okularach znajduje się na pierwszym planie w hali sportowej, za nim widoczny tłum kibiców ubranych w biało-czerwone stroje i szaliki z orłem oraz napisem 'Polska'.
Sebastian ŚwiderskiMarcin Golba/Nur PhotoAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja