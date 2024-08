Świderski szczerze o igrzyskach. I te słowa na koniec, jasny przekaz do kibiców

Długo na kolejny olimpijski medal czekali polscy kibice siatkówki . Po raz ostatni "Biało-Czerwoni" na podium podczas najważniejszej sportowej imprezy czterolecia uplasowali się w minionym stuleciu. Ostatnie edycje to ciągłe porażki w ćwierćfinałach. W końcu w Paryżu nasi rodacy odczarowali klątwę i wreszcie znaleźli się w strefie medalowej. Już w półfinale działy się rzeczy historyczne. Podopieczni Nikoli Grbicia odwrócili losy rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, ze stanu 1:2 w setach "wyczarowali" tie-breaka, a następnie go wygrali.

Sebastian Świderski wrócił do słów Jakuba Kochanowskiego

Nie bez powodu wspominamy o tym akurat środkowym. Jego słowa po powrocie do Polski przed kamerą Polsatu Sport przytoczył Sebastian Świderski. "W szatni po meczu powiedział: "Im dłużej będziemy nosić to srebro, tym szybciej zaczniemy doceniać je jak złoto". I rzeczywiście do tych zawodników chyba to zaczyna powoli docierać. Zaczynają to srebro traktować właśnie jak złoty medal. Zrobili oni kawał ciężkiej pracy przez ostatnie trzy lata" - przekazał działacz.