Świderski dosadnie o decyzji Grbicia, nawet tego nie ukrywa. Nagle zaczął mówić o Śliwce

"Po poważniejszym zastanowieniu się uznałem, że postawię jednak na wariant z atakującymi. Zresztą, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to nie wprowadzę do składu tego trzynastego zawodnika" - stwierdził. I zaznaczył, że miał twardy orzech do zgryzienia, ponieważ każdy z 16 siatkarzy, którzy w ostatnim czasie byli dostępni na zgrupowaniu, zasłużył na to, by zagrać na igrzyskach. "A Bednorz to gracz, który we wszystkich innych drużynach byłby podstawowym graczem" - dodał.