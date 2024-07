Sukces polskich siatkarzy, a później taki komunikat. Błysk 20-latka, sygnał dla Grbicia

Polscy siatkarze już niebawem rozpoczną walkę o medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, a do niedawna najwięcej emocji wzbudzała rywalizacja zawodników o miejsce w kadrze. Nikola Grbić miał bowiem do wyboru wielu klasowych graczy i wiele wskazuje na to, że jeśli pozostanie na stanowisku trenera, również w kolejnych sezonach będzie miał "kłopot bogactwa". Na mistrzostwach Europy do lat 22 błysnęli bowiem nasi młodzieżowcy, a jeden z nich otrzymał nawet nagrodę indywidualną.