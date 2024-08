Po zakończeniu spotkania w naszym obozie wybuchła wielka radość, ponieważ w końcu udało się awansować do fazy medalowej igrzysk. Gdy Kurek podszedł do wywiadu z Eurosportem na początek otrzymał kartkę z napisem "klątwa ćwierćfinałów, którą kapitan reprezentacji Polski zmiął i wyrzucił. Demon męskiej kadry został oddalony.

"Zero. Wszystko, co nasz to kosztowało, to czas od Tokio, Rio de Janeiro, Londynu itd, te kilkadziesiąt lat. Dzisiaj to była przyjemność, z tymi gośćmi zawsze tak jest" - mówił kapitan reprezentacji Polski.