Sprawdził się najczarniejszy scenariusz. Fatalna seria podopiecznych Grbicia, trzeba bić na alarm

Sprawdził się czarny scenariusz. Fatalna seria polskich siatkarzy

Ostatnim, który "bronił" się przed kontuzją, był Paweł Zatorski. Ostatnio jednak nasz najlepszy l ibero poinformował, że zmaga się z urazem biodra i czeka go przerwa w występach. To oznacza, że cała siódemka, którą oglądaliśmy w finale mistrzostw Europy w barwach reprezentacji Polski, zmagała się bądź wciąż zmaga z urazami.

Awantura po słowach siatkarzy. Dobitna odpowiedź prezesa

Po niezwykle intensywnym sezonie reprezentacyjnym większość polskich graczy, szczególnie tych występujących w PlusLidze, niemal bez żadnej przerwy wróciła do grania meczów co kilka dni. To musiało zaowocować urazami, wykluczającymi ich z gry, oraz złością poszczególnych siatkarzy, którzy nie gryźli się w język. To wszystko dotarło do władz Polskiej Ligi Siatkówki, której prezes Artur Popko w listopadzie 2023 roku dość dobitnie odpowiedział zawodnikom.