Spełnił się czarny scenariusz. Niesamowity pech polskich siatkarzy

Wczoraj pisaliśmy o podejrzeniu złamania palca Jakuba Kochanowskiego , który na początku meczu pomiędzy Treflem Gdańsk i Asseco Resovią Rzeszów opuścił się ERGO ARENĘ i udał się do jednej z prywatnych placówek medycznych. W godzinach wieczornych podkarpacki klub i sam zawodnik wydali komunikaty, niestety potwierdzając najgorszą z możliwych obaw - sprawdził się czarny scenariusz - palec prawej ręki Kochanowskiego został złamany, a jego przerwa w grze potrwa co najmniej kilka tygodni.

Jakub Kochanowski kontuzjowany. Złamany palec oznacza kilka tygodni przerwy w grze

Na siatkarzy, którzy praktycznie nie mieli wypoczynku po długim i wyczerpującym sezonie reprezentacyjnym spadła plaga kontuzji. Weźmy pierwszą szóstkę finałowego spotkania złotych dla Polski mistrzostw Europy. Z sześciu zawodników jedynym, który do tej pory zdrowy rozgrywa sezon 2023/24 jest Wilfredo Leon, który na co dzień gra we włoskiej Perugii. Przypadek? Z mniejszymi bądź większymi urazami zmagali się w bieżących rozgrywkach: Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Norbert Huber i Marcin Janusz. Teraz dołączył do nich Jakub Kochanowski.