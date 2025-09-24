Trudno znaleźć kogoś, kogo polscy kibice sportu, bez podziału na dyscypliny, nie lubiliby bardziej niż Aleksieja Spiridonowa. Rosjanin na przestrzeni swojej kariery nie ukrywał niechęci do naszego kraju.

- Wszystko zaczęło się na mundialu w 2014 r., kiedy polscy kibice wygwizdali Rosję i nasz hymn - mówił Aleksiej Spiridonow w rozmowie z portalem sport-express.ru w 2022 roku. Od tamtego czasu rosyjski siatkarz regularnie i publicznie obrażał Polskę i Polaków.

- Na meczach wytykali nas palcami, wykrzykiwali nieprzyjemne rzeczy. Zawsze uważałem Polaków za normalnych ludzi. Gdy przyjeżdżałem do ich kraju za Uralem wszystko było w porządku. Podczas MŚ zdałem sobie jednak sprawę, że to zgniły naród - mówił Rosjanin w 2014 roku.

W tym samym meczu poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Matuszewski krzyknął w kierunku Aleksieja Spiridonowa słowa: "Oddajcie Krym!". - Powiedziałem mu to, a on opluł stojącego przy mnie kibica. To pokazałem mu "wała" (popularny gest Kozakiewicza - przyp. red.).

Od tego dnia otwarty konflikt miedzy Spiridonowem a Polską rozpoczął się na dobre. Incydentów było wiele.

Spiridonow regularnie obrażał Polskę i Polaków. Narodziła się wzajemna nienawiść

Na początku 2016 roku Rosjanin wrzucił do internetu prowokacyjne zdjęcie w koszulce z napisem "Keep calm and love Poland", czyli "Uspokój się i kochaj Polskę". Później doszło do scysji z Andrzejem Wroną, który nie uwierzył w jego przemianę.

- Przestańcie się podniecać tym pajacem w koszulce Reprezentacji Polski, bo gwarantuje Wam, że gdy wyłączyli aparat to podtarł sobie nią tyłek - napisał na "X" (wtedy twitter) Andrzej Wrona.

Aleksiej Spirodonow zapamiętał sobie ten wpis polskiego siatkarza i nieco ponad pół roku później obraził go, wstawiając do sieci wpis o treści "Wrona k**wa". Niedługo później Rosjanin usunął go z internetu.

W 2017 roku Aleksiej Spiridonow kolejny raz uderzył i wstawił do mediów społecznościowych zdjęcie swojego telewizora i wynik ostatniego seta przegranego przez Polaków meczu ze Słowenią (13:25). - Jak się masz? Kocham - napisał po polsku Rosjanin.

To nadal nie koniec. Hasło "Polska ku**a" autorstwa Spirionowa pojawiało się jeszcze kilka razy. W 2019 roku pod artykułem poświęconym Karolowi Kłosowi, czy w 2021 roku przy okazji meczu Skry Bełchatów z Zenitem Kazań. - Go Kazan, Polska k**wa. Później napisał jeszcze "Polacy, pocałujcie Rosję w d**ę, ku**a".

Cofnijmy się jeszcze na chwilę do 2020 roku i igrzysk w Tokio. Tam Polacy przegrali z Francją 2:3 w ćwierćfinale. Po tym meczu Aleksiej Spiridonow znowu uderzył. - Polska ku**a. Dziękuję bracia - drugą część tego wpisu Rosjanin napisał po francusku.

Wówczas osobiście oberwało się również Bartoszowi Kurkowi. Spiridonow wrzucił do mediów społecznościowych zdjęcie ekranu, na którym widać smutnego polskiego siatkarza. - Nie smuć się. Żyjesz po to, żeby być do bani - napisał Rosjanin.

W 2022 roku Aleksiej Spiridonow jeszcze raz dał o sobie znać i "popisał się" kolejnym antypolskim gestem. Tym razem zamieścił w sieci krótkie nagranie, na którym wyrzuca koszulkę reprezentacji Polski do kosza na śmieci.

Mniejszych incydentów z Aleksiejem Spiridonowem w roli głównej z pewnością było więcej. Od jakiegoś czasu Rosjanin zaniechał swojej skandalicznej działalności polegającej na obrażaniu Polski i Polaków. Wystarczy czekać, aż znowu o sobie przypomni.

Sebastian Świderski: Jedna rzecz mi się nie podobała. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Alexey Spiridonow POLFOTO/East News East News

Bartosz Kurek SHERWIN VARDELEON AFP

Aleksiej Spiridonow Sylwia Dabrowa/Polska Press/East News East News