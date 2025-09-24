Partner merytoryczny: Eleven Sports

Aleksiej Spiridonow to największy, i to bez żadnej konkurencji, wróg polskiej siatkówki. Rosjanin na przestrzeni lat wielokrotnie obrażał nie tylko naszych zawodników, ale także cały kraj i naród. Osobiście oberwało się m.in. Bartoszowi Kurkowi czy Andrzejowi Wronie. W 2014 roku doszło natomiast do niecodziennego incydentu. Zachowanie Spiridonowa spotkało się z odpowiedzią w postaci obraźliwego gestu od jednego z polityków PiS.

Aleksiej Spiridonow nienawidzi Polski i Polaków. Wielokrotnie obrażał "Biało-Czerwonych"
Aleksiej Spiridonow nienawidzi Polski i Polaków. Wielokrotnie obrażał "Biało-Czerwonych"Piotr Matusewicz / Piotr HukaloEast News

Trudno znaleźć kogoś, kogo polscy kibice sportu, bez podziału na dyscypliny, nie lubiliby bardziej niż Aleksieja Spiridonowa. Rosjanin na przestrzeni swojej kariery nie ukrywał niechęci do naszego kraju.

- Wszystko zaczęło się na mundialu w 2014 r., kiedy polscy kibice wygwizdali Rosję i nasz hymn - mówił Aleksiej Spiridonow w rozmowie z portalem sport-express.ru w 2022 roku. Od tamtego czasu rosyjski siatkarz regularnie i publicznie obrażał Polskę i Polaków.

- Na meczach wytykali nas palcami, wykrzykiwali nieprzyjemne rzeczy. Zawsze uważałem Polaków za normalnych ludzi. Gdy przyjeżdżałem do ich kraju za Uralem wszystko było w porządku. Podczas MŚ zdałem sobie jednak sprawę, że to zgniły naród - mówił Rosjanin w 2014 roku.

W tym samym meczu poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Matuszewski krzyknął w kierunku Aleksieja Spiridonowa słowa: "Oddajcie Krym!". - Powiedziałem mu to, a on opluł stojącego przy mnie kibica. To pokazałem mu "wała" (popularny gest Kozakiewicza - przyp. red.).

Od tego dnia otwarty konflikt miedzy Spiridonowem a Polską rozpoczął się na dobre. Incydentów było wiele.

Spiridonow regularnie obrażał Polskę i Polaków. Narodziła się wzajemna nienawiść

Na początku 2016 roku Rosjanin wrzucił do internetu prowokacyjne zdjęcie w koszulce z napisem "Keep calm and love Poland", czyli "Uspokój się i kochaj Polskę". Później doszło do scysji z Andrzejem Wroną, który nie uwierzył w jego przemianę.

- Przestańcie się podniecać tym pajacem w koszulce Reprezentacji Polski, bo gwarantuje Wam, że gdy wyłączyli aparat to podtarł sobie nią tyłek - napisał na "X" (wtedy twitter) Andrzej Wrona. 

Aleksiej Spirodonow zapamiętał sobie ten wpis polskiego siatkarza i nieco ponad pół roku później obraził go, wstawiając do sieci wpis o treści "Wrona k**wa". Niedługo później Rosjanin usunął go z internetu.

W 2017 roku Aleksiej Spiridonow kolejny raz uderzył i wstawił do mediów społecznościowych zdjęcie swojego telewizora i wynik ostatniego seta przegranego przez Polaków meczu ze Słowenią (13:25). - Jak się masz? Kocham - napisał po polsku Rosjanin.

To nadal nie koniec. Hasło "Polska ku**a" autorstwa Spirionowa pojawiało się jeszcze kilka razy. W 2019 roku pod artykułem poświęconym Karolowi Kłosowi, czy w 2021 roku przy okazji meczu Skry Bełchatów z Zenitem Kazań. - Go Kazan, Polska k**wa. Później napisał jeszcze "Polacy, pocałujcie Rosję w d**ę, ku**a".

Cofnijmy się jeszcze na chwilę do 2020 roku i igrzysk w Tokio. Tam Polacy przegrali z Francją 2:3 w ćwierćfinale. Po tym meczu Aleksiej Spiridonow znowu uderzył. - Polska ku**a. Dziękuję bracia - drugą część tego wpisu Rosjanin napisał po francusku.

Wówczas osobiście oberwało się również Bartoszowi Kurkowi. Spiridonow wrzucił do mediów społecznościowych zdjęcie ekranu, na którym widać smutnego polskiego siatkarza. - Nie smuć się. Żyjesz po to, żeby być do bani - napisał Rosjanin.

W 2022 roku Aleksiej Spiridonow jeszcze raz dał o sobie znać i "popisał się" kolejnym antypolskim gestem. Tym razem zamieścił w sieci krótkie nagranie, na którym wyrzuca koszulkę reprezentacji Polski do kosza na śmieci.

Mniejszych incydentów z Aleksiejem Spiridonowem w roli głównej z pewnością było więcej. Od jakiegoś czasu Rosjanin zaniechał swojej skandalicznej działalności polegającej na obrażaniu Polski i Polaków. Wystarczy czekać, aż znowu o sobie przypomni.

