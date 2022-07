Polacy zawładnęli Ergo Areną i w niedzielnym spotkaniu ze Słoweńcami wygrali 3-1 . Był to ostatni mecz polskich siatkarzy w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Po triumfie w Gdańsku, "Biało-Czerwoni" tę fazę rozgrywek zakończyli na drugim miejscu.

Słoweńcy nie mogli sobie poradzić z polskimi siatkarzami. Od początku widać było dominację podopiecznych Nikoli Grbicia na boisku, co przełożyło się na końcowy wynik. Pod wrażeniem występu Polaków byli nie tylko kibice zebrani na trybunach. O reprezentantach Polski rozpisywali się też słoweńscy dziennikarze.

Reklama

Reprezentant Polski zaskakuje. "Czasami przez to cierpimy"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Narodów siatkarzy: Polska – Słowenia 3:1. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Słoweńskie media komentują występ polskich siatkarzy

Reprezentanci Słowenii nie ukrywali, że liczyli na awans do najlepszej ósemki i wyjazd do Włoch, by wziąć udział w turnieju finałowym. Te marzenia szybko pokrzyżowali im jednak "Biało-Czerwoni". O wspaniałym występie Polaków napisał portal "Zurnal24". Doceniono m.in. grę naszego atakującego, Bartosza Kurka.

Polacy brutalnie rozpoczęli mecz ze Słoweńcami i od razu objęli prowadzenie. Dla naszych reprezentantów niedzielne starcie było meczem ostatniej nadziei, ale nic z tego. Polska była lepsza we wszystkich elementach gdy - można przeczytać w materiale.

O niespełnionych marzeniach słoweńskich siatkarzy pisali też dziennikarze portalu "Dnevnik". Podkreślali oni, jak ważnym spotkaniem był dla podopiecznych Marka Lebedewa niedzielny mecz przeciwko Polakom.

Na oczach tysięcy kibiców w Ergo Arenie aktualni mistrzowie świata ostatecznie skreślili Słowenię z listy podróżnych do Bolonii po wygraniu dwóch setów na otwarcie - napisali.

Portal "RTV SLO" zwrócił uwagę na mocne rozpoczęcie spotkania w wykonaniu drużyny Grbicia. "Zdecydował już pierwszy set. Polacy byli bezbłędni zarówno w blokowaniu, jak i w przyjmowaniu, gdzie ogrywali Słoweńców. Szybko objęli prowadzenie" - zaznaczono już na wstępie. Dziennikarze słoweńskiej strony cytowali także wypowiedzi selekcjonera reprezentacji Słowenii, Marka Lebedewa.

Polacy naciskali swoim serwisem od samego początku, byli mocni w bloku i sporo czasu zajęło nam znalezienie odpowiedniego rytmu gry - przyznał były australijski siatkarz.

Reprezentanci Polski po znakomitym występie w niedzielnym spotkaniu zajęli ostatecznie drugie miejsce w tabeli. Teraz "Biało-Czerwonych" czeka podróż do Bolonii, gdzie już 20 lipca rozpocznie się turniej finałowy. W ćwierćfinale Polacy zagrają przeciwko reprezentantom Iranu.