Słowa polskiego siatkarza stały się hitem. Teraz zdradził zaskakujące kulisy

Tomasz Fornal opowiedział o kulisach pamiętnej przerwy na żądanie

Materiał wideo z tej sytuacji to prawdziwy hit zakończonych w niedzielę igrzysk. Doszło do tego, że z przemowy motywacyjnej 26-latka żartował nawet Donald Tusk. "Tutaj odbieram od Tomasza Fornala rady, jak motywować ministrów do cięższej pracy" - napisał premier naszego kraju w serwisie X. Sprawca całego zamieszania również stał się niezwykle popularny. Zawodnik od razu po przylocie do ojczyzny gościł na antenie Polsatu . Prowadzący skorzystał z okazji i wprost zapytał o słowa wypowiedziane podczas starcia z Amerykanami.

"To po prostu był przypadek, że kamera to pokazała. Potem odwróciliśmy losy meczu. My bardzo często do siebie mówimy podobne rzeczy, żeby w jakiś sposób się zmotywować i do siebie dotrzeć. Nigdy nie przygotowujemy specjalnych mów motywacyjnych. Po prostu mówimy to co w danym momencie czujemy i co leży nam na sercu" - powiedział, nie owijając w bawełnę wicemistrz olimpijski. "Jak komuś to pomoże, nieważne w jakiej dyscyplinie, to jak najbardziej korzystajcie. Ale tam są niecenzuralne słowa, więc może osoby powyżej osiemnastego roku życia" - dodał od razu.