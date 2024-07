Śliwka nie jest pewien swojego miejsca na igrzyskach. "Nigdy nie wiesz"

Śliwka dopiero wraca do formy , podobnie jak jego przyjaciel nie tylko z boiska, Łukasz Kaczmarek. W przypadku tego drugiego kontrowersje związane z powołaniem były o wiele większe i niektórzy nie zgadzali się z decyzją Nikoli Grbicia. Przyjmujący nie miał jednak tego problemu, ale sam jest przekonany, że nie został zabrany jedynie za zasługi.

Aleksander Śliwka: Robię wszystko, co mogę

Aleksander Śliwka w krótkiej rozmowie po spotkaniu na Memoriale Huberta Wagnera z Egiptem opowiedział o tym, jak wraca do formy i czego można się po nim spodziewać w najbliższym czasie. Podkreślił, że przygotowania trwają, a on stara się dać z siebie jak najwięcej.

"Robię wszystko, co mogę, staram się każdą sytuację, każdą okazję wejścia na boisko wykorzystywać na maksa. Nie może być tak, że każdy będzie grał w każdym meczu każdą piłkę" - mówił przyjmujący polskiej kadry w rozmowie ze Strefą Siatkówki. Odniósł się również do tego, co będzie miało niebawem miejsce na igrzyskach.