Selekcjoner reprezentacji Polski w siatkówce nie ma zamiaru odpoczywać i nawet w chwilach wolnego potrafi znaleźć sobie interesujące zajęcie. Podczas zgrupowania w Spale Vital Heynen przeszedł szkolenie kulinarne z polskiej kuchni. Tematem lekcji były pierogi.

Reprezentacja mężczyzn w siatkówce powróciła do wspólnych treningów po przerwie spowodowanej koronawirusem. Aktualnie podopieczni Vitala Heynena przebywają na drugim już zgrupowaniu w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.

Jak się okazuje, oprócz pracy trenerskiej, szkoleniowiec potrafi znaleźć sobie również inne zajęcia, które wypełniają mu wolny czas.

Drugie zgrupowanie rozpoczął od szkolenia kulinarnego. Heynen chętnie zasięgnął lekcji z techniki lepienia pierogów pod okiem szefowej kuchni.

"Kolejny ukryty talent trenera?" - napisano na profilu Polskiej Siatkówki. Kto wie? Pierogi, jak na pierwszy raz wyszły całkiem niezłe.

Siatkarze wspólnie mają zamiar trenować do 13 lipca. Wówczas zgodnie z planem ma zakończyć się obóz w spalskim ośrodku.

