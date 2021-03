Zmarł były reprezentant Polski w siatkówce Juliusz Karski. Miał 89 lat.

"Rodzina Polskiej Siatkówki z ogromnym smutkiem i żalem informuje, że w wieku 90 lat zmarł Juliusz Karski, były reprezentant Polski, członek Rady Fundacji Polska Siatkówka, oddany animator działań integrujących środowisko Polskiej Siatkówki - człowiek o nienagannych manierach, niezwykle prawy, uczciwy i szlachetny" - poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej.

Juliusz Karski urodził się 26 kwietnia 1931 roku w majątku we Włostowie w rodzinie ziemiańskiej. Dzieciństwo spędził w rodowym pałacu, pobierając naukę u prywatnych nauczycieli. Od najmłodszych lat był przyuczany do zajmowania się w przyszłości majątkiem. Rodzinne plany przerwała wojna. Powstanie warszawskie przeżył w stolicy. Po wojnie Karscy jeździli po Polsce w poszukiwaniu miejsca, gdzie mogliby się osiedlić. Do Warszawy wrócili w 1949 roku.

