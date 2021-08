Kadra Michała Bąkiewicza do starcia z Iranem przystępowała jako lider tabeli, po efektownych triumfach nad Nigerią (25:10, 25:14, 25:18) i Indiami (25:14, 25:15, 25:18). Wobec faktu, że planowany na sobotę mecz z Gwatemalą nie odbędzie się (drużyna wycofała się z rozgrywek), ewentualny triumf nad Persami oznaczał pierwsze miejsce w grupie.

Iran, podobnie jak "Biało-Czerwoni" wygrał dwa wcześniejsze starcia 3:0, toteż zapowiadało się na naprawdę ciekawy pojedynek. I rzeczywiście, pierwszy set miał bardzo zacięty przebieg i zakończył się triumfem Polaków 25:23. Podobnie, jak partia druga, której losy długo stały pod znakiem zapytania. Polacy potrafili odskakiwać nawet na trzy punkty, by sytuacja po chwili wracała ponownie do remisowej. Ostatecznie jednak to nasza kadra była górą, ponownie zwyciężając 25:23.



Partia trzecia przebiegała już w stu procentach pod dyktando Polaków, którzy wygrali bardzo pewnie 25:15 i całą fazę grupową zakończyli bez straty choćby seta.



W mistrzostwach świata rywalizuje 20 ekip, podzielonych na cztery grupy. Po cztery najlepsze zespoły z każdej awansują do 1/8 finału zmagań.



Iran - Polska 0:3 (23:25, 23:25, 15:25)



TC

Reklama