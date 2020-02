Złoty medal olimpijski to największe sportowe marzenie Michała Kubiaka. Kapitan reprezentacji Polski siatkarzy zdobył z drużyną narodową worek medali, ale brakuje mu tego najcenniejszego. A po igrzyskach? Jest jasna deklaracja siatkarza.

Niespełna 32-letni Kubiak od lat jest filarem reprezentacji Polski. W 2014 roku sięgnął z nią po złoty medal mistrzostw świata, a cztery lata później z polską ekipą obronił tytuł.

Doświadczony siatkarz ma w swojej kolekcji także medale mistrzostw Europy, Pucharu Świata, Ligi Światowej i Ligi Narodów.

Niespełnionym marzeniem Orłów i Kubiaka jest medal olimpijski, najlepiej ten ze złotego kruszcu.

- Dla mnie marzeniem i motywacją do uprawiania sportu jest złoty medal igrzysk olimpijskich. Zrobię wszystko, by go zdobyć - powiedział Kubiak w rozmowie z Jackiem Kurowskim z TVP. - Teraz nadszedł odpowiedni moment. Wygraliśmy i przegraliśmy wystarczająco dużo, znamy swoje mocne i słabe strony - podkreślił.

Czy igrzyska będą ostatnią wielką imprezą w reprezentacyjnej karierze Kubiaka?

- Nie daję stuprocentowej gwarancji, że po Tokio zakończę karierę, ale na pewno zrobię sobie przerwę. Mam 32 lata i chciałbym poświęcić czas rodzinie. Potrzebuję pauzy na rok lub dwa. Być może będę chciał jeszcze dać coś reprezentacji. Na teraz igrzyska są moim deadlinem - zaznaczył znakomity siatkarz.

