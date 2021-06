Takich obrazków chcemy oglądać jak najmniej, a najlepiej w ogóle! Mowa tu o urazie, którego doznał Jakub Kochanowski w połowie pierwszego seta meczu Polska - Słowenia. Środkowy Biało-Czerwonych po zakończeniu wymiany, w której serwował piłkę złapał się za biodro i poprosił trenera Vitala Heynena o zmianę. Szybko do rozgrzewki ruszył Piotr Nowakowski, który ostatecznie zmienił młodego zawodnika i dograł spotkanie do końca. Kochanowski nie pojawił się na parkiecie aż do ostatniego gwizdka.



Potencjalny uraz środkowego jest złą wiadomością dla Vitala Heynena, zwłaszcza że Kochanowski został powołany na turniej igrzysk olimpijskich w Tokio, który rozpocznie się już 23 lipca. Na razie nie podano żadnej oficjalnej informacji dotyczącej stanu zdrowia zawodnika.



PI, Polsat Sport



