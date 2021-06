Siatkówka. Liga Narodów. "Michał Kubiak ma problemy komunikacyjne"

Najwyższą notę otrzymał Bartosz Kurek, który zdaniem Drzyzgi zagrał rewelacyjne spotkanie.

- Bartosz był absolutnym pewniakiem i w zasadzie nie można do czego się przyczepić. Rezerwy w zagrywce pewnie jeszcze są. Zagrał rewelacyjny mecz, wyciągnął z nas kłopotów - powiedział Drzyzga.

Druga najwyższa nota powędrowała do Fabiana Drzyzgi, który według Swędrowskiego rozegrał najlepszy mecz w tegorocznej edycji Ligi Narodów.

- Oprócz jego rozegrania, co może cieszyć u Fabiana to zagrywka. Zdarzało się, że potrafił huknąć, czego dawno u Fabiana nie widziałem. To było jedno z najlepszych zagrań Fabiana na tym turnieju - rzekł Swędrowski.



Na przeciwległym biegunie znalazł się Kubiak, który został najsurowiej oceniony przez naszych komentatorów.

Reklama

- Mamy świadomość, że Kubiak zagrał słaby mecz i powinien był zostać zdjęty. Ma ogromny problem komunikacyjny z Wilfredo, jeśli chodzi o ustawienie w przyjęciu i muszą to natychmiast skorygować. Poza tym nie ma jeszcze tej pełnej energii. Jego ciało jeszcze mu tak nie służy w tych elementach, które powinny mu służyć - w zagrywce, w sprycie na ataku i w aktywniejszej pracy w obronie - przyznał Drzyzga.

Nowy program o Euro - codziennie na żywo o 12:00 - Sprawdź!

Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!