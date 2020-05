Tegoroczna edycja siatkarskiej Ligi Narodów została odwołana z powodu pandemii koronawirusa - poinformowała oficjalnie światowa federacja FIVB.

"Wspólnie z naszymi partnerami badaliśmy różne możliwości organizacji Ligi Narodów 2020. Jedną z tych rzeczy, które sprawia, że te rozgrywki są wyjątkowe, jest to, że mamy do czynienia z globalnym wydarzeniem. Szczególnie korzystają na tym kibice na całym świecie. To jednak zwiększa ryzyko podczas trwającej pandemii koronawirusa Byłoby zatem nieodpowiedzialne z naszej strony, abyśmy za wszelką cenę starali się rozegrać Ligę Narodów, podczas gdy nie możemy zapewnić zawodnikom i wszystkim zainteresowanym, że rozgrywki są bezpieczne, dostępne dla wszystkich i utrzymane na wysokim poziomie" - tłumaczył prezydent FIVB Ary S. Graca na oficjalnej stronie federacji.

"Skupiamy się teraz na Lidze Narodów 2021 i jesteśmy przekonani, że to będzie najlepsza edycja. Wiem, że nasi niesamowici sportowcy będą mocno się starać, żeby przygotować się do zawodów i nie mam wątpliwości, że przyszły rok okaże się bardzo ekscytujący dla siatkówki" - dodał.



Decyzja FIVB oznacza, że w tym sezonie nie odbędzie się żadna impreza o charakterze międzynarodowym. Polski Związek Piłki Siatkowej, w porozumieniu z trenerami obydwu kadr narodowych Jackiem Nawrockim i Vitalem Heynenem rozważa różne warianty przebiegu tegorocznego sezonu reprezentacyjnego. Być może uda się zorganizować mecze towarzyskie lub turnieje, oczywiście z zachowaniem obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.



PZPS poinformował, że osoby, które zakupiły wejściówki na tegoroczną edycję LN mogą wymienić je na vouchery uprawniające do uzyskania biletów na inne wydarzenia organizowane przez związek m.in. mistrzostwa Europy 2021 oraz Ligę Narodów 2021.

Pierwotnie rywalizacja w LN kobiet miała rozpocząć się 19 maja, a mężczyzn trzy dni później. FIVB poinformowało 13 marca o jej przełożeniu z powodu pandemii na czas po igrzyskach w Tokio, gdy te jeszcze wciąż były zaplanowane na najbliższe lato. Ostatecznie IO przeniesiono na przyszły rok. Potem Włosi wycofali obie swoje reprezentacje z LN z powodu pandemii koronawirusa.



Zgodnie z pierwotnym planem w Polsce miały się odbyć dwa turnieje fazy interkontynentalnej LN mężczyzn - 22-24 maja w Krakowie oraz 5-7 czerwca w Łodzi i jeden kobiet - 9-11 czerwca we Wrocławiu. Imprezy finałowe zaplanowane były zaś na początku lipca - w przypadku kobiet w chińskim Nankin, a u mężczyzn w Turynie.

