- ​Jakub Kochanowski nie ma żadnej poważnej kontuzji. Są to zmiany przeciążeniowe - poinformował lekarz siatkarskiej reprezentacji Polski Jan Sokal. Środkowego, któremu dokucza ból barku, zastąpi w składzie na mecze towarzyskie Jan Nowakowski.

"Kochanowski poczuł ból barku na pierwszym treningu w Zielonej Górze. Przyjechał do nas do Łodzi na konsultacje. Na szczęście nie ma żadnej poważnej kontuzji. Są to zmiany przeciążeniowe, wymagające odpoczynku i rehabilitacji" - podsumował Sokal w materiale wideo Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Trener Vital Heynen w miejsce zawodnika Grupy Azoty ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle powołał na zaplanowane na najbliższe cztery sparingi Nowakowskiego. Środkowy GKS-u Katowice po raz drugi w tym roku zasilił kadrę. Po raz pierwszy doszło do tego podczas zgrupowania w Spale pod koniec pierwszej połowy czerwca, gdy operacji kolana poddał się Mateusz Bieniek. Gdy on wypadł ze składu, to szkoleniowiec biało-czerwonych poprosił o dołączenie do trenującej reprezentacji Nowakowskiego i Norberta Hubera.

"Gdy kończyłem robić szóstą serię przysiadów 140 kg, to zobaczyłem na telefonie wiadomość 'potrzebujemy środkowego'. No to jestem w takim razie. Spakowałem się i przyjechałem. Chłopaki się śmieją, że przyjeżdżam z butlą gaśniczą i jestem strażakiem, gaszę pożary. Oby Kuba był zdrowy, pełen entuzjazmu i nadawał się do gry, ale ja zawsze jestem w razie czego z tą butlą i będę gasił w przypadku jakichś kontuzji" - zadeklarował Nowakowski.

Polacy w środowy wieczór zainaugurują serię meczów towarzyskich w tym sezonie kadrowym. Tego dnia i w czwartek zmierzą się w Zielonej Górze z Niemcami, a w niedzielę i poniedziałek w Łodzi podejmą Estończyków. Transmisje w Polsacie Sport.