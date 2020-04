Jaka będzie przyszłość Vitala Heynena, który jest selekcjonerem siatkarskiej reprezentacji Polski? Rąbka tajemnicy stara się uchylić Jacek Kasprzyk, prezes PZPS-u.

"Jesteśmy na etapie rozmów dotyczących planu szkoleniowego na ten sezon i na następny. Po dzisiejszej telekonferencji jesteśmy umówieni na kolejną, w przyszły wtorek. My jesteśmy chętni i chcemy bardzo, by trener Heynen pracował z nami na sto procent do igrzysk w Tokio, a nawet do następujących po nich mistrzostw Europy" - powiedział Kasprzyk na portalu społecznościowym.

"Teraz czekamy na odpowiedź trenera Heynana i na warunki, które nam postawi" - dodał.



Czy selekcjoner jest chętny?



"Do igrzysk na pewno tak, myślę, że do mistrzostw Europy również, bo one odbędą się miesiąc później. Musimy jednak zrozumieć, że trener ma jakieś plany po igrzyskach i do momentu, kiedy się spotkamy i porozmawiamy, nie wiem, jak to będzie wyglądało" - zakończył prezes PZPS-u.



Heynen prowadzi reprezentację Polski od lutego 2018 roku. Wywalczył z nią mistrzostwo świata, zdobył brązowe medale w Lidze Narodów i mistrzostwach Europy, a także zajął drugie miejsce w Pucharze Świata.