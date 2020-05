W piątek Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił przedłużenie umowy z selekcjonerem reprezentacji Polski Vitalem Heynenem. W rozmowie z portalem sport.tvp.pl szkoleniowiec opowiedział o negocjacjach dotyczących prolongaty.

Mimo trwającej pandemii koronawirusa, Heynen w ostatnim czasie miał powody do zadowolenia, bowiem rozwiązały się kwestie dotyczące jego sportowej przyszłości.

Jeszcze w kwietniu Belg przedłużył kontrakt z włoską drużyną Sir Safety Perugia , której jest trenerem, natomiast w pierwszy dzień maja jego umowa z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej została przedłużona na rok 2021 .

Przewidywania dotyczące prolongaty kontraktu Heynena trwały już od jakiegoś czasu. Spekulowano, że Belg - mimo pandemii - oczekuje sporej podwyżki, co miało utrudniać negocjacje i rodzić wiele pytań wśród kibiców.

Selekcjoner Orłów przyznał jednak, że rozmowy na temat nowej umowy wcale nie były trudne.

- To nie było trudne. W czasie negocjacji nie było nawet chwili, w której one by "utknęły". Szukaliśmy najlepszych rozwiązań. Rozmawiałem z Jackiem Sękiem i Jackiem Kasprzykiem. Obiecałem, że jak zwykle dam im pudełko czekoladek kiedy się spotkamy, ponieważ wszystko przebiegło miło - mówił Heynen w rozmowie ze sport.tvp.pl.