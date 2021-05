Komentator Polsatu Sport i felietonista Interii Daniel Pliński stanął przed nowym wyzwaniem, jakim będzie prowadzenie młodzieżowej reprezentacji Polski siatkarzy.



- Bez wątpienia, to duża odpowiedzialność. Nie boję się ciężkiej pracy. Będę jednak pracował z grupą zawodników bardzo zdolnych, już o ugruntowanej pozycji. Chcę by każdy trening, każdy mecz sprawił im ogromną radość, by wyzwolić w nich jeszcze większą pasję, którą są już zresztą obdarzeni - powiedział Pliński, cytowany przez oficjalną stronę PZPS.



Daniel Pliński selekcjonerem kadry U-21

Pliński poprowadzi zespół m.in. na zbliżających się młodzieżowych mistrzostwach świata.



- Wiem z jakimi graczami mam do czynienia. To są ludzie, którzy mają za sobą sezon w zawodowej siatkówce, wiedzą czym to się je. W tym sensie będzie to dla mnie łatwiejsze zadanie. Naturalnie boisko to będzie weryfikować, ale jeśli zawodnicy po turnieju powiedzą mi, że czas spędzony na zgrupowaniach, że gra w mistrzostwach ich rozwinęła, to będzie to dla mnie ogromną satysfakcją. Wynik jest ważny, ale nie kluczowy - zapowiedział.



Asystentem nowego selekcjonera będzie Ariel Fijoł.



Daniel Pliński jest 142-krotnym reprezentantem Polski w siatkówce. Jest wicemistrzem świata (Japonia 2006), mistrzem Europy z Turcji (2009), a także olimpijczykiem z Pekinu (2008), gdzie z Polską awansował do ćwierćfinału.

Zdjęcie Daniel Pliński / Sylwia Dąbrowa/Polska Press / East News

