Słowa wsparcia dla polskich siatkarzy przed półfinałem Final Six Ligi Narodów. "Reprezentacja jest w dobrych rękach" - podkreśla Bartosz Kurek, MVP ubiegłorocznych mistrzostw świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Dawid Konarski chce być pierwszą strzelbą kadry. Wideo INTERIA.TV

30-letni atakujący w tym roku najprawdopodobniej nie zagra w reprezentacji Polski. To efekt kontuzji pleców i operacji, jakiej musiał poddać się wiosną.

Reklama

Kurek nie zapomina jednak o kolegach z reprezentacji Polski. I to zarówno o tych, którzy w Chicago walczą w turnieju finałowym LN, jak i o reszcie reprezentacji, która trenuje w Zakopanem.



"Jak już pewnie dobrze wiecie nie dla mnie przynajmniej na razie reprezentacja... Na szczęście jest w dobrych rękach. Wielkie brawa i gratulacje dla chłopaków - tych w Chicago, tych w Neapolu, i tych w Zakopanem (z pierwszej ręki wiem, że zapier... mocno)" - napisał Kurek na Instagramie.



Mistrz świata z ubiegłego roku odniósł się także do swojej rehabilitacji. Poprosił kibiców, by trzymali kciuki nie tylko za drużynę, ale również za niego.



Kurka zabraknie w najważniejszych imprezach tego sezonu - turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich, mistrzostwach Europy i Pucharze Świata. Jego zastępcą w pierwszej szóstce kadry zostanie prawdopodobnie ktoś z trójki: Dawid Konarski, Maciej Muzaj, Łukasz Kaczmarek.





Zdjęcie Bartosz Kurek (z lewej) i Piotr Nowakowski / Łukasz Szeląg / Reporter

DG