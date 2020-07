​Bartosz Kurek w sezonie 2020/21 będzie siatkarzem Wolfdogs Nagoja - poinformował klub. Od dłuższego czasu media podawały, że atakujący reprezentacji Polski przeniesie się z włoskiego Vero Volley Monza do Japonii, ale dopiero teraz zostało to oficjalnie potwierdzone.

Na temat nowego klubu Kurka spekulowano od wielu tygodni. Początkowo sugerowano, że prawdopodobnie pozostanie w Italii, ale przeniesie się do lepszej drużyny. Potem coraz częściej wspominano o kierunku azjatyckim, ale też wskazywano opcję Chin. Grę w tym kraju wykluczył jednak w jednym z wywiadów menedżer 31-letniego zawodnika.

Kurek podczas zakończonego w ubiegłym tygodniu zgrupowania w Spale przyznał, że już podpisał nowy kontrakt, ale nie chciał zdradzić nazwy nowego zespołu.

- Też czekam na oficjalne potwierdzenie ze strony klubu. Mogę tylko powiedzieć, że kontrakt jest podpisany. Mam szacunek do tego, jak klub chce rozwiązać sprawę przedstawienia tego transferu - powiedział wówczas najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) mistrzostw świata z 2018 roku.

To jego drugie podejście do gry w Kraju Kwitnącej Wiśni. W rozgrywkach 2016/17 miał występować w JT Thunders, ale ostatecznie rozwiązał umowę z tym klubem przed rozpoczęciem rywalizacji. Tłumaczył to później wypaleniem i potrzebą odpoczynku od siatkówki. W dalszej części tego sezonu wrócił do gry, przenosząc się do PGE Skry Bełchatów.

Zespół Wolfdogs Nagoja jak na razie raz - w 2016 roku - wywalczył mistrzostwo Japonii. W latach 2017-18 zdobył srebro, a pięć lat temu brąz. W 2015 roku triumfował też w Pucharze Cesarza.

Kurek ma za sobą występy w kilku zagranicznych klubach, ale dotychczas grał tylko w Europie. Poza Vero Volley bronił barw m.in. rosyjskiego Dynama Moskwa, włoskiego Cucine Lube Banca Marche Civitanova (obecnie Cucine Lube Civitanova) i tureckiego Ziraatu Bankasi.

W Japonii spotka się z Michałem Kubiakiem. Kapitan reprezentacji Polski od 2016 roku jest siatkarzem Panasonic Panthers.