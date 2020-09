​W spotkaniu grupy III rundy wstępnej Pucharu Rosji siatkarze Uralu Ufa przegrali z Zenitem Kazań 2:3. W ekipie ze stolicy Tatarstanu świetne zawody rozegrał Bartosz Bednorz. W drużynie z Ufy zabrakło Macieja Muzaja, który przechodzi kwarantannę.

W pierwszym meczu turnieju w Ufie Zenit pokonał ASK Niżnij Nowgorod 3:1. Bednorz, dla którego był to debiut w barwach klubu z Kazania, wywalczył w tym starciu 13 oczek (11 atak + 1 zagrywka + 1 blok). Ural na inaugurację pewnie wygrał z Nieftianikiem Orenburg 3:0.

Konfrontację z ekipą z Ufy Zenit rozpoczął w składzie: Aleksandr Butko, Earvin N’Gapeth, Bartosz Bednorz, Aleksiej Kononow, Artiom Wolwicz, Dienis Ziemczonok - Walentin Gołubiew (libero). W pierwszej odsłonie gospodarze długo przegrywali z podopiecznymi trenera Władimira Alekno (10:15), ale zdołali odrobić straty i doprowadzili do emocjonującej końcówki. Wygrali ją, gdy Siergiej Nikitin skutecznym atakiem ustalił wynik na 29:27.

W drugiej odsłonie inicjatywę odzyskał Zenit, a ważna dla jego losów była seria dobrych zagrywek Bednorza do stanu 12:18. Gospodarze przegrali tę część meczu 20:25. Przegrali również kolejną - 22:25, choć długo gonili wynik i w końcówce odrobili straty (22:22). Skuteczne ataki Bednorza i Fiodora Woronkowa oraz kiks siatkarzy z Ufy w ostatniej akcji przesądziły jednak o wygranej Zenita. Polski przyjmujący błysnął w środkowej części tej odsłony, gdy popisał się punktową serią - od 10:10 do 14:10.

Czwarta partia to spore zmiany w ekipie z Kazania i mobilizacja gospodarzy. Siatkarze Uralu mieli przewagę na przestrzeni seta. As serwisowy Romana Poroszyna zakończył seta (25:21). Tie-break przyniósł ogromne emocje, a zwieńczyła go zacięta rywalizacja na przewagi. Pojedynczy blok, a następnie skuteczny atak Andrieja Surmaczewskiego ustaliły wynik seta na 20:22 i zakończyły mecz.

Bednorz zagrał w trzech pierwszych setach, po których trener Alekno dał mu odpocząć. Polski przyjmujący wywalczył dla swej drużyny 24 punkty i miał 65-procentową skuteczności w ataku.

W drugim wtorkowym meczu ASK Niżnij Nowgorod pokonał Neftianik Orenburg 3:1. W ostatniej kolejce turnieju w Ufie Zenit zmierzy się z Neftianikiem, a Ural zagra z ASK. Drugi turniej grupy III tej fazy Pucharu Rosji zostanie rozegrany w Kazaniu w dniach 16-18 września.

Ural Ufa - Zenit Kazań 2:3 (29:27, 20:25, 22:25, 25:21, 20:22)