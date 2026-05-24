Siatkarze świętowali złoto, a prezes wypalił. Kadrowicz Grbicia odsłania kulisy

Kamil Semeniuk w tym sezonie miał mnóstwo powodów do świętowania. Z Perugią zwyciężył w czterech z pięciu rozgrywek, w których startował. Na koniec sezonu po raz czwarty w karierze wygrał Ligę Mistrzów, dołączając do Wilfredo Leona - najbardziej utytułowanego reprezentanta Polski w tych rozgrywkach. A w piątek w Katowicach odsłonił odciski swoich dłoni w Alei Gwiazd Siatkówki, wspólnie m.in. z mistrzami olimpijskimi z drużyny Huberta Jerzego Wagnera.

W trakcie uroczystości przed katowickim Spodkiem towarzyszyli mu rodzice oraz teściowa, a także tłumy kibiców chętnych do wspólnego zdjęcia z jedną z największych gwiazd polskiej siatkówki. Wśród nich byli też i muzycy z orkiestry, która przygrywała w trakcie uroczystego odsłaniania odcisków dłoni siatkarskich gwiazd w nawierzchni katowickiej alei.

- Nie było opcji, bym się nie zjawił w czasie tak fantastycznej uroczystości. Nie wypadało nie wpaść na tę ceremonię. Nie tak dawno skończyliśmy sezon, dosłownie dwa dni wcześniej wróciliśmy z żoną do Polski. 14 godzin w samochodzie to nie jest nic przyjemnego, ale dzień po dniu się rozpakowujemy - opisuje Semeniuk.

Prezes dał się namówić siatkarzom. Kamil Semeniuk zdradza, jak potoczyła się zabawa

Przyjmujący Perugii i reprezentacji Polski w tym roku w końcu będzie cieszyć się zasłużonymi wakacjami. Po pięciu sezonach intensywnej gry w klubie i w kadrze dostał od Nikoli Grbicia, selekcjonera kadry, aż miesiąc wolnego. Zaplanował więc wakacje z żoną, ale i prace w domu - zaczął od skoszenia ogrodu.

Do tego wątku nawiązywał zresztą tuż po finale Ligi Mistrzów. Wówczas z uśmiechem opowiadał, że chciałby sobie sprawić robot samokoszący. I głośno zastanawiał się, co uda się wynegocjować w klubie ze świętującym prezesem Perugii Gino Sircim.

To właśnie przy okazji zwycięstwa w Lidze Mistrzów rok wcześniej, wówczas pierwszego w historii klubu, Semeniuk wynegocjował bowiem z Sircim remont klubowej szatni. Teraz siatkarz zdradza, co udało się osiągnąć w czasie świętowania w tym roku.

- Zaczęliśmy negocjować już w szatni. Padła deklaracja prezesa, że wszystkich, którzy znajdowali się w szatni, zabiera na Ibizę. Trzymamy go za słowo, choć oczywiście będziemy to trochę modyfikować. Bo na początku się ucieszyłem, ale potem przypomniałem sobie, że te wakacje już dla siebie zarezerwowałem. Nie za bardzo więc ta Ibiza jest mi po drodze. Będziemy coś zmieniać. Komu pasuje, poleci na Ibizę, a może inni zostaną inaczej docenieni za ten sezon. Ale coś się wynegocjować udało - cieszy się wicemistrz olimpijski z Paryża.

Miesiąc odpoczynku polskiego siatkarza. Nikola Grbić dał mu dłuższy urlop

Prezes Perugii po wygranej w Turynie był w szampańskim nastroju. Nagranie z Sircim, który zakłóca wywiad Semeniuka w strefie mieszanej turyńskiej hali, obiegło polskie media. Włoch nie tylko krzyczał po polsku "Perugia rządzi!", ale też stwierdził, że od tej pory będzie nazywał polskiego siatkarza "Fenomenem". Spytaliśmy więc przyjmującego, czy Sirci dotrzymał tej obietnicy w czasie uroczystej kolacji wieńczącej sezon.

Zobaczymy, czy w przyszłym sezonie będzie o tym pamiętać. Ale wszyscy cudownie się bawili, świętowali, łącznie z prezesem

Na zgrupowaniu kadry ma się stawić 14 czerwca. Z pewnością opuści więc pierwszy turniej Ligi Narodów. Drużyna pod wodzą Grbicia rozpocznie bowiem rywalizację w tych rozgrywkach cztery dni wcześniej. Gospodarzem pierwszego turnieju z udziałem Polaków będą Chiny.

