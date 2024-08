Siatkarze reprezentacji Polski znowu się spotkali. A do tego wymowny komentarz

Po zakończeniu igrzysk w Paryżu polscy siatkarze najpierw wrócili do kraju, by odbyć serię spotkań oraz wypełnić obowiązki medialne, a następnie udali się na zasłużone wakacje. Jak się okazuje, niektórzy z nich postanowili wspólnie spędzić urlopy - na taki wariant zdecydowali się Łukasz Kaczmarek i Paweł Zatorski, czym pochwalili się w mediach społecznościowych. Do zdjęcia z wakacji dodali wymowny komentarz.