Mistrzostwa świata w siatkówce zmieniły format. Od teraz będą odbywać się nie co cztery, lecz co dwa lata. Ten rok jest "przejściowy", nowy cykl będzie obowiązywał od czempionatu na Filipinach w 2025 r. Turniej został powiększony, będzie w nim grało już nie 24, a 32 reprezentacje, które stworzą 8 grup po 4 zespoły. Po dwie wyjdą do fazy pucharowej. To schemat identyczny do tego, który do 2022 r. funkcjonował na piłkarskich mundialach.

