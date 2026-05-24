Siatkarze Grbicia pobili rekord. W tym wieku tego jeszcze nie było

Damian Gołąb

Trzy mecze i trzy zupełnie inne zestawienia wyjściowego składu. W trakcie turnieju towarzyskiego w Sosnowcu i Katowicach Nikola Grbić przetestował liczną grupę zawodników, w tym aż 13 debiutantów. Zestawienie, które posłał do gry w ostatnim, zwycięskim spotkaniu z Bułgarią, przejdzie wręcz do historii polskiej siatkówki. Rekord XXI wieku ustanowili środkowi Bartłomiej Lemański i Adrian Markiewicz, których Grbić wybrał do pierwszej szóstki.

Bartłomiej Lemański i Adrian Markiewicz podczas meczu z Bułgarią, siatkarze przybijają piątki na boisku.
W meczu z Bułgarią Bartłomiej Lemański (z lewej) i Adrian Markiewicz ustanowili rekord kadry w XXI wieku

Spotkanie z Bułgarią w katowickim Spodku, choć towarzyskie, miało oprawę godną Ligi Narodów. Trybuny były bowiem w większości wypełnione kibicami w biało-czerwonych barwach, według szacunków liczba fanów sięgała około ośmiu tysięcy.

Dodatkowo stawką było zwycięstwo w towarzyskim turnieju rozgrywanym w Polsce na progu sezonu - Bułgaria dwa poprzednie mecze wygrała. W sobotę nie miała jednak większych szans z drużyną, którą wystawił Nikola Grbić.

Najwyżsi środkowi w XXI wieku. Lemański i Markiewicz zapisali się w historii

Tym razem serbski selekcjoner nieco mniej rotował składem i "Biało-Czerwoni" pewnie pokonali rywali 3:0, przegrywając dopiero w czwartym, dodatkowym secie, gdy na boisku byli już głównie najmłodsi siatkarze z polskiej kadry.

W podstawowej szóstce doświadczonych zawodników było jednak więcej. Na środku siatki wystąpił wracający do kadry po sześciu sezonach przerwy 30-letni Bartłomiej Lemański. Drugim środkowym był młodszy o sześć lat, debiutujący w tym sezonie u Grbicia Adrian Markiewicz, mistrz Polski z Aluron CMC Wartą Zawiercie. I to właśnie dwóch środkowych odpowiada za rekordowy dla polskiej siatkówki wynik.

Lemański mierzy bowiem 217 cm wzrostu, Markiewicz - 213. Średnia wzrostu polskich środkowych wyniosła więc aż 215 cm. To rekordowy wynik w reprezentacji Polski w XXI wieku, co potwierdził w serwisie X ekspert i statystyk Jakub Balcerzak.

W poprzednim stuleciu także o taki wynik jednak trudno. Jedną z najwyższych par środkowych był duet Marcin Nowak - Damian Dacewicz, obecny m.in. na igrzyskach olimpijskich w Atlancie w 1996 r. Nawet wówczas średnia wzrostu była jednak o cztery centymetry niższa niż w sobotę, bo Nowak mierzy 215 cm, a Dacewicz 209.

Nowe otwarcie w kadrze i taki wynik. Grbić "niechcący" pobił rekord

Lemański, mimo długiej przerwy od występów w kadrze, był na początku sezonu reprezentacyjnego jednym z zawodników z największym stażem. W pierwszym spotkaniu, z Serbią, gdy na boisku nie było jeszcze Aleksandra Śliwki, pełnił nawet funkcję kapitana. Markiewicz rozegrał w ten weekend dopiero pierwsze mecze w seniorskiej kadrze.

- Wiadomo, że mogło być lepiej, niedosyt pozostaje. Ale myślę, że jak na debiut, jest ok. I teraz będzie tylko lepiej. Będziemy mieli trochę czasu, by potrenować, zgrać się z chłopakami w Spale. Tego trochę potrzebuję, bo dojechałem w środku tygodnia i czasu na treningi nie było zbyt wiele - komentuje swoje pierwsze występy Markiewicz w wypowiedzi dla Interia Sport.

Mistrz Polski dołączył bowiem do kadry dopiero po Final Four Ligi Mistrzów. W meczu z Bułgarią zdobył pięć punktów, w tym dwa razy zablokował rywali. Znakomicie w elemencie bloku wypadł Lemański, który powstrzymał Bułgarów na siatce aż sześć razy, do tego dołożył dwa skuteczne ataki.

Wkrótce okaże się, czy kibice będą mieć jeszcze szanse oglądać takie zestawienie reprezentacyjnego środka. Pod koniec tygodnia Grbić powinien podać skład, jaki zabierze na pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach.

Z Katowic Damian Gołąb

Trener drużyny siatkówki w trakcie rozmowy taktycznej z zawodnikiem w biało-czerwonym stroju, na tle kibiców ubraną w narodowe barwy.
Nikola Grbić i Adrian MarkiewiczPZPS / fot. Piotr Sumara / Justyna Matjasmateriał zewnętrzny
Dwaj siatkarze w zielonych strojach wykonują blok przy siatce, naprzeciwko nich zawodnik w białym stroju z niebieskim numerem 22 uderza piłkę.
Bartłomiej Lemański (z lewej) w blokuArt ServicePAP
Zawodnik w zielonym stroju odbija piłkę przy siatce, dwóch siatkarzy w biało-czerwonych strojach wykonuje blok, a piłka unosi się tuż nad dłońmi blokującego.
Adrian Markiewicz w blokuJarek PraszkiewiczPAP


