Siatkarze Grbicia pobili rekord. W tym wieku tego jeszcze nie było

Spotkanie z Bułgarią w katowickim Spodku, choć towarzyskie, miało oprawę godną Ligi Narodów. Trybuny były bowiem w większości wypełnione kibicami w biało-czerwonych barwach, według szacunków liczba fanów sięgała około ośmiu tysięcy.

Dodatkowo stawką było zwycięstwo w towarzyskim turnieju rozgrywanym w Polsce na progu sezonu - Bułgaria dwa poprzednie mecze wygrała. W sobotę nie miała jednak większych szans z drużyną, którą wystawił Nikola Grbić.

Najwyżsi środkowi w XXI wieku. Lemański i Markiewicz zapisali się w historii

Tym razem serbski selekcjoner nieco mniej rotował składem i "Biało-Czerwoni" pewnie pokonali rywali 3:0, przegrywając dopiero w czwartym, dodatkowym secie, gdy na boisku byli już głównie najmłodsi siatkarze z polskiej kadry.

W podstawowej szóstce doświadczonych zawodników było jednak więcej. Na środku siatki wystąpił wracający do kadry po sześciu sezonach przerwy 30-letni Bartłomiej Lemański. Drugim środkowym był młodszy o sześć lat, debiutujący w tym sezonie u Grbicia Adrian Markiewicz, mistrz Polski z Aluron CMC Wartą Zawiercie. I to właśnie dwóch środkowych odpowiada za rekordowy dla polskiej siatkówki wynik.

Lemański mierzy bowiem 217 cm wzrostu, Markiewicz - 213. Średnia wzrostu polskich środkowych wyniosła więc aż 215 cm. To rekordowy wynik w reprezentacji Polski w XXI wieku, co potwierdził w serwisie X ekspert i statystyk Jakub Balcerzak.

W poprzednim stuleciu także o taki wynik jednak trudno. Jedną z najwyższych par środkowych był duet Marcin Nowak - Damian Dacewicz, obecny m.in. na igrzyskach olimpijskich w Atlancie w 1996 r. Nawet wówczas średnia wzrostu była jednak o cztery centymetry niższa niż w sobotę, bo Nowak mierzy 215 cm, a Dacewicz 209.

Nowe otwarcie w kadrze i taki wynik. Grbić "niechcący" pobił rekord

Lemański, mimo długiej przerwy od występów w kadrze, był na początku sezonu reprezentacyjnego jednym z zawodników z największym stażem. W pierwszym spotkaniu, z Serbią, gdy na boisku nie było jeszcze Aleksandra Śliwki, pełnił nawet funkcję kapitana. Markiewicz rozegrał w ten weekend dopiero pierwsze mecze w seniorskiej kadrze.

- Wiadomo, że mogło być lepiej, niedosyt pozostaje. Ale myślę, że jak na debiut, jest ok. I teraz będzie tylko lepiej. Będziemy mieli trochę czasu, by potrenować, zgrać się z chłopakami w Spale. Tego trochę potrzebuję, bo dojechałem w środku tygodnia i czasu na treningi nie było zbyt wiele - komentuje swoje pierwsze występy Markiewicz w wypowiedzi dla Interia Sport.

Mistrz Polski dołączył bowiem do kadry dopiero po Final Four Ligi Mistrzów. W meczu z Bułgarią zdobył pięć punktów, w tym dwa razy zablokował rywali. Znakomicie w elemencie bloku wypadł Lemański, który powstrzymał Bułgarów na siatce aż sześć razy, do tego dołożył dwa skuteczne ataki.

Wkrótce okaże się, czy kibice będą mieć jeszcze szanse oglądać takie zestawienie reprezentacyjnego środka. Pod koniec tygodnia Grbić powinien podać skład, jaki zabierze na pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach.

Z Katowic Damian Gołąb

Nikola Grbić i Adrian Markiewicz

Bartłomiej Lemański (z lewej) w bloku

Adrian Markiewicz w bloku





