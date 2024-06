W dniu pierwszego meczu "Biało-Czerwonych" w Japonii media obiegła informacja o transferze Łukasza Kaczmarka do Jastrzębskiego Węgla . Wcześniej ogłoszono z kolei transfer Aleksandra Śliwki do Suntory Sunbirds , a w najbliższych dniach i tygodniach można spodziewać się wiadomości o kolejnych roszadach z udziałem reprezentantów Polski.

W PlusLidze od nowego sezonu prawdopodobnie zobaczymy dwóch kadrowiczów. Z Bogdanką LUK Lublin łączony jest Wilfredo Leon , który sześć ostatnich sezonów spędził we Włoszech, z kolei po czterech latach z japońskim Wolf Dogs Nagoya pożegnał się Bartosz Kurek i coraz więcej wskazuje na to, że lada moment zostanie ogłoszony jego transfer do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Bartosz Kurek w ZAKSIE? Marcin Janusz stanowczo

To właśnie o kapitana reprezentacji w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zapytano rozgrywającego ZAKSY i jego kolegi z kadry, Marcina Janusza. Siatkarz został zapytany o to, czy dołączenie do drużyny Bartosza Kurka oraz trenera Andrei Gardiniego jest dla zespołu szansą na to, by osiągać lepsze wyniki. Ten odpowiedział stanowczo i szybko uciął temat.