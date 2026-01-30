Partner merytoryczny: Eleven Sports

Siatkarz skreślony przez Grbicia rozwiał wątpliwości. Tak "odpowiedział" Serbowi

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Mimo wielu udanych meczów w Lidze Narodów, w tym występu przeciwko Bułgarii, gdzie zanotował 100-procentową skuteczność, Mateusz Poręba nie znalazł się w gronie 14 siatkarzy wybranych przez Nikolę Grbicia na mistrzostwach świata. Dla środkowego był to spory cios, o czym opowiadał w rozmowie z portalem Interia. Niedługo później nadeszła z jego strony "odpowiedź" w kierunku Serba. 26-latek rozwiał w ten sposób wszelkie wątpliwości.

Jeden z zawodników siatkarskiej reprezentacji Polski trzyma piłkę do gry podczas meczu, obok trener drużyny w białej koszulce z założonymi rękami i tabliczką trenerską, obaj skupieni na wydarzeniach na boisku
Tak Mateusz Poręba "odpowiedział" Nikoli Grbiciowi na brak powołania na mistrzostwa świataPiotr Matusewicz / PressFocus /NEWSPIX.PL / MARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPNewspix.pl

- To był moment, gdy nie ukrywam, byłem bardzo zdenerwowany. Biorąc to pod uwagę uznałem, że lepiej mówić o takich rzeczach, gdy moment eskalacji emocji minie. Nie chciałem powiedzieć czegoś pochopnie, tylko dać sobie szansę, by moje myśli nie były wzmocnione złością [...] Na pewno zadawałem sobie pytanie: "co zrobiłem źle oraz w którym momencie się poddałem?" - opowiadał w rozmowie z Arturem Gacem z redakcji Interia Sport w listopadzie Mateusz Poręba.

Poręba skreślony przez Grbicia przed mistrzostwami świata. Tak zareagował

Środkowy ostatecznie nie znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata na Filipinach, co mocno go podłamało. Zdawał sobie jednak sprawę, że trener może z niego zrezygnować w związku z brakiem występów w finałach VNL - nie zagrał ani z Japonią, ani z Brazylią, czy Włochami. A w końcu wcześniej spisywał się dobrze, a w rywalizacji z Bułgarią zaimponował skutecznością na poziomie 100 procent.

    We wrześniu Polaków czekają kolejne wyzwania - mistrzostwa Europy. Poręba ma zatem czas, żeby przekonać do siebie Nikolę Grbicia i tym razem pojechać na wielki turniej. Zrobił już z resztą w tym kierunku wyraźny krok.

    Jasna "odpowiedź" Poręby dla Grbicia. Seria udanych występów w PlusLidze

    Od początku sezonu ligowego środkowy Asseco Resovii Rzeszów prezentuje dość równą formę. Do tego jego ekipa plasuje się w czubie tabeli - po 17. meczach zajmuje czwarte miejsce, za Aluron CMC Wartą Zawiercie, PGE Projektem Warszawa i Bogdanką LUK Lublin.

    Środkowy może pochwalić się naprawdę przyzwoitą średnią punktów na mecz - na poziomie 5,43, a do tego znajduje się w czołówce ligi jeśli chodzi o grę blokiem. Zdobył on w tym aspekcie tyle samo punktów co genialnie spisujący się Michał Rychlicki, czy Bartosz Bednorz - 26 oczek.

    Trener Resovii oczekiwałby jednak z pewnością nieco lepszych liczb z jego strony pod kątem zagrywki. Poręba w 14 spotkaniach zaliczył tylko dwa asy serwisowe. Na tym polu może zdecydowanie się poprawić.

      Resovia spisuje się także przywoicie w Lidze Mistrzów. Po czterech meczach ma na koncie sześć punktów i zajmuje drugie miejsce w grupie D, za Aluronem CMC Warta Zawiercie. Perspektywa na grę w fazie play off jest zatem całkiem klarowna.

      SVG LÜNEBURG - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczuPolsat Sport

      Podsumowując to wszystko, Mateusz Poręba "odpowiedział" Nikoli Grbiciowi w konkretny sposób, starając się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące jego formy. Sumiennie pracuje na treningach i w trakcie meczów, licząc że selekcjoner Biało-Czerwonych ponownie obdarzy go zaufaniem.

      Dwóch siatkarzy w czerwonych strojach reprezentacji Polski świętuje udane zagranie na boisku podczas meczu, stojąc tuż przy siatce.
      Mateusz Poręba (z lewej)FOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYKNewspix.pl
      Trener siatkarski w białej koszulce reprezentacji Polski stoi na tle zamazanego tłumu kibiców na hali sportowej, trzymając w dłoniach dokumenty turniejowe.
      Nikola GrbićMarcin GolbaAFP
      Siatkarz w czarnym stroju z numerem 1 trzymając piłkę do siatkówki, stojący na boisku podczas zawodów, w tle rozmyta publiczność i fragment trybun.
      Mateusz Poręba w barwach Assseco Resovia RzeszówFOT. MIROSLAW SZOZDA / 400MM.PLNewspix.pl
