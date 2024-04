Siatkarz skomentował decyzje Grbicia. Co za słowa o polskiej kadrze!

W nim awans do półfinału przypieczętowali gospodarze, choć emocji nie brakowało do samego końca. Decydujący był bowiem m.in. punkt, przyznany im po błędzie, który sędziowie dostrzegli u Marcina Komendy . Siatkarz miał przekroczyć środkową linię, decyzja wzbudziła jednak wiele kontrowersji, gdyż jakość nagrania z wideoweryfikacji pozostawiała wiele do życzenia. 27-latek został więc największym "pechowcem" tego dwumeczu, co nie zmienia faktu, że cały sezon może zaliczyć do udanych i znów jest wymieniany w czołówce polskich rozgrywających.

