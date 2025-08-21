Siatkarz reprezentacji Polski rzucił rywali na kolana. Rywale tylko patrzyli

Polscy siatkarze poprzednie mistrzostwa świata do lat 21, rozgrywane w 2023 roku w Bahrajnie, zakończyli na piątym miejscu. Teraz podczas czempionatu, który rozpoczął się w chińskim Jiangmen, "Biało-Czerwoni" mają apetyt na poprawienie tego wyniku i potwierdzenie, że polska siatkówka ma mocne kadry na każdym szczeblu wiekowym. I to nawet mimo "osłabienia" brakiem Jakuba Nowaka i Maksymiliana Graniecznego, którzy mogliby wystąpić w Chinach, ale otrzymali szansę od Nikoli Grbicia i prawdopodobnie pojadą na mistrzostwa świata seniorów.

Drużyna prowadzona przez Piotra Grabana trafiła do grupy B razem z obrońcami tytułu, czyli Iranem, Kanadą, Koreą Południową, Kazachstanem oraz Portoryko. Na inaugurację zmagań nasi kadrowicze zmierzyli się z ostatnią z wymienionych drużyn, a spotkanie rozpoczęło się po godz. 8 czasu polskiego. Pierwszy set przebiegał pod dyktando "Biało-Czerwonych", którzy wygrali 25:15. W drugiej partii zaczęły się problemy.

To siatkarze z Portoryko prowadzili przez większości partii, z kolei Polacy musieli gonić wynik. Taki stan utrzymywał się do wyniku 21:21, bo kolejne akcje padały już łupem podopiecznych Grabana. Duża w tym zasługa Wojciecha Gajka, który kapitalnie spisywał się w zagrywce, posyłając trzy asy serwisowe z rzędu. W kolejnym secie Polacy kilkukrotnie wychodzili na siedmiopunktowe prowadzenie, ale finalnie roztrwonili część przewagi. Ostatecznie jednak i tak byli górą, wygrywając 25:22 i triumfując 3:0 w całym spotkaniu.

Polscy siatkarze wygrali, Wojciech Gajek bohaterem

Wspomniany Gajek kapitalnie spisał się nie tylko w końcówce drugiego seta. 19-letni atakujący był najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie, w sumie zdobył aż 14 punktów. Polak do wspomnianych trzech asów serwisowych dorzucił trzy punktowe bloki oraz osiem punktów zdobytych z ataku. Drugi w zestawieniu najlepiej punktujących graczy był Eliel Salva z Portoryko, który zakończył spotkanie z 12 "oczkami" na koncie.

Wyczyn Gajka nie przeszedł bez echa "Fantastyczna inauguracja turnieju w wykonaniu atakującego Wojciecha Gajka, który końcówkę drugiego seta, rozstrzygnął niemal w pojedynkę" - zauważył siatkarski ekspert Jakub Balcerzak.

Jeden z komentujących przypomniał z kolei, że Gajek niedawno podpisał kontrakt z zespołem występującym w Stanach Zjednoczonych. "Nie moja sprawa to oceniać. Myślę, że śmiało powinien grać na poziomie PlusLigi" - odparł Balcerzak, zauważając, że 19-latki ma "zadatki na dobrego atakującego".

Gajek przed podpisaniem umowy z Long Beach State University był związany z Jastrzębskim Węglem. Wprawdzie wychowanek Akademii Talentów nie zadebiutował w seniorskiej drużynie w PlusLidze, ale w grudniu 2024 roku został włączony do składu meczowego na starcie z Barkomem Każany-Lwów po tym, jak z kadry wypadł Arkadiusz Żakieta.

Teraz utalentowany atakujący otrzymał szansę, by przed rozpoczęciem nowego etapu kariery za oceanem z dobrej strony pokazać się w kadrze młodzieżowej. Przed 19-latkiem i jego kolegami kolejne starcia fazy grupowej: Polacy zmierzą się kolejno z Koreą Południową (22.08), Kanadą (23.08), Kazachstanem (25.08) oraz Iranem (26.08). Pierwsze trzy spotkania będą rozpoczynali o godz. 8 czasu polskiego, z Iranem zmierzą się o godz. 5.

