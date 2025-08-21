Partner merytoryczny: Eleven Sports

Siatkarz reprezentacji Polski rzucił rywali na kolana. Rywale tylko patrzyli

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Polscy siatkarze w czwartek zainaugurowali rywalizację na mistrzostwach świata do lat 21, które odbywają się w Chinach. "Biało-Czerwoni" prowadzeni przez Piotra Grabana zmagania w grupie B rozpoczęli od starcia z Portoryko, wygrywając mecz w trzech setach. Podczas tego starcia z kapitalnej strony pokazał się 19-letni atakujący, który w drugiej partii niemal w pojedynkę doprowadził do szczęśliwej końcówki. Rywale mogli tylko patrzeć, jak ten ich regularnie punktuje.

Wojciech Gajek (z prawej) w reprezentacji Polski do lat 21
Wojciech Gajek (z prawej) w reprezentacji Polski do lat 21volleyballworld.commateriały prasowe

Polscy siatkarze poprzednie mistrzostwa świata do lat 21, rozgrywane w 2023 roku w Bahrajnie, zakończyli na piątym miejscu. Teraz podczas czempionatu, który rozpoczął się w chińskim Jiangmen, "Biało-Czerwoni" mają apetyt na poprawienie tego wyniku i potwierdzenie, że polska siatkówka ma mocne kadry na każdym szczeblu wiekowym. I to nawet mimo "osłabienia" brakiem Jakuba Nowaka i Maksymiliana Graniecznego, którzy mogliby wystąpić w Chinach, ale otrzymali szansę od Nikoli Grbicia i prawdopodobnie pojadą na mistrzostwa świata seniorów.

Drużyna prowadzona przez Piotra Grabana trafiła do grupy B razem z obrońcami tytułu, czyli Iranem, Kanadą, Koreą Południową, Kazachstanem oraz Portoryko. Na inaugurację zmagań nasi kadrowicze zmierzyli się z ostatnią z wymienionych drużyn, a spotkanie rozpoczęło się po godz. 8 czasu polskiego. Pierwszy set przebiegał pod dyktando "Biało-Czerwonych", którzy wygrali 25:15. W drugiej partii zaczęły się problemy.

To siatkarze z Portoryko prowadzili przez większości partii, z kolei Polacy musieli gonić wynik. Taki stan utrzymywał się do wyniku 21:21, bo kolejne akcje padały już łupem podopiecznych Grabana. Duża w tym zasługa Wojciecha Gajka, który kapitalnie spisywał się w zagrywce, posyłając trzy asy serwisowe z rzędu. W kolejnym secie Polacy kilkukrotnie wychodzili na siedmiopunktowe prowadzenie, ale finalnie roztrwonili część przewagi. Ostatecznie jednak i tak byli górą, wygrywając 25:22 i triumfując 3:0 w całym spotkaniu.

Siatkarze reprezentacji Polski
Reprezentacja siatkarzy

    Polscy siatkarze wygrali, Wojciech Gajek bohaterem

    Wspomniany Gajek kapitalnie spisał się nie tylko w końcówce drugiego seta. 19-letni atakujący był najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie, w sumie zdobył aż 14 punktów. Polak do wspomnianych trzech asów serwisowych dorzucił trzy punktowe bloki oraz osiem punktów zdobytych z ataku. Drugi w zestawieniu najlepiej punktujących graczy był Eliel Salva z Portoryko, który zakończył spotkanie z 12 "oczkami" na koncie.

    Wyczyn Gajka nie przeszedł bez echa "Fantastyczna inauguracja turnieju w wykonaniu atakującego Wojciecha Gajka, który końcówkę drugiego seta, rozstrzygnął niemal w pojedynkę" - zauważył siatkarski ekspert Jakub Balcerzak.

    Jeden z komentujących przypomniał z kolei, że Gajek niedawno podpisał kontrakt z zespołem występującym w Stanach Zjednoczonych. "Nie moja sprawa to oceniać. Myślę, że śmiało powinien grać na poziomie PlusLigi" - odparł Balcerzak, zauważając, że 19-latki ma "zadatki na dobrego atakującego".

    Gajek przed podpisaniem umowy z Long Beach State University był związany z Jastrzębskim Węglem. Wprawdzie wychowanek Akademii Talentów nie zadebiutował w seniorskiej drużynie w PlusLidze, ale w grudniu 2024 roku został włączony do składu meczowego na starcie z Barkomem Każany-Lwów po tym, jak z kadry wypadł Arkadiusz Żakieta.

    Teraz utalentowany atakujący otrzymał szansę, by przed rozpoczęciem nowego etapu kariery za oceanem z dobrej strony pokazać się w kadrze młodzieżowej. Przed 19-latkiem i jego kolegami kolejne starcia fazy grupowej: Polacy zmierzą się kolejno z Koreą Południową (22.08), Kanadą (23.08), Kazachstanem (25.08) oraz Iranem (26.08). Pierwsze trzy spotkania będą rozpoczynali o godz. 8 czasu polskiego, z Iranem zmierzą się o godz. 5.

    Malwina Smarzek (z lewej) będzie jedną z ośmiu debiutantek w polskiej kadrze na mistrzostwa świata. W porównaniu do składu z 2022 r. w kadrze brakuje dziś m.in. Marii Stenzel (z prawej)
    Dwóch siatkarzy w biało-czerwonych strojach drużyny narodowej znajduje się na boisku przy siatce, jeden z nich wskazuje palcem w kierunku kamery, drugi stoi bokiem z widocznym numerem 4 na plecach. W tle widoczna część hali sportowej.
    Wojciech Gajek (z lewej) w barwach reprezentacji Polski
    Grupa młodych siatkarzy w czerwonych strojach reprezentacji stoi ramię w ramię na boisku siatkarskim podczas oficjalnego wydarzenia sportowego, na trybunach widoczne są puste kolorowe krzesełka.
    Siatkarze reprezentacji Polski U-21
    Grupa młodych sportowców i ich trenerów w czerwono-białych strojach do siatkówki, ustawionych na hali sportowej przed siatką, na tle wnętrza obiektu z widocznym banerem kraju.
    Reprezentacja Polski siatkarzy U-21

