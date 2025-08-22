Siatkarz pilnie opuścił zgrupowanie, już wszystko jasne. Wystarczyło kilka słów

Kontuzje w trwającym sezonie nie omijają reprezentacji Polski - z problemami zdrowotnymi zmagał się Bartosz Kurek, którego nie oglądaliśmy podczas Ligi Narodów, w trakcie turnieju finałowego drobnego urazu doznał Tomasz Fornal. Po powrocie z Ningbo okazało się z kolei, że w pełni sił nie jest Maksymilian Granieczny, przez co Nikola Grbić na zgrupowanie zaprosił Mateusza Czunkiewicza. 20-letni libero na szczęście już trenuje z drużyną, ale nie oznacza to końca problemów "Biało-Czerwonych".

Selekcjoner w ostatnim czasie miał do dyspozycji w Zakopanem 15 zawodników, z czego jednego zamierzał skreślić przed mistrzostwami świata. Wśród kibiców ruszyły spekulacje, czy Grbić nie zdecyduje się na zabranie czterech środkowych, co by oznaczało odesłanie do domu jednego z przyjmujących, prawdopodobnie Bartosza Bednorza lub Artura Szalpuka. Po czwartkowym komunikacie Polskiego Związku Piłki Siatkowej tematem numer jeden stała się jednak nie walka o wyjazd na czempionat, ale kolejny problem zdrowotny w kadrze.

"W związku z dolegliwościami bólowymi lewego uda zgłoszonymi przez Norberta Huberta, środkowy reprezentacji Polski zostanie poddany badaniom, które zostaną przeprowadzone w piątek. W związku z tym na ostatnie trzy dni zgrupowania do Zakopanego wróci Mateusz Poręba" - przekazał PZPS.

Norbert Huber opuścił zgrupowanie. Siatkarz komentuje

Dla kadry problemy zdrowotne Hubera to duży cios, ponieważ środkowy już wcześniej zmagał się z dolegliwościami. Podczas majowego Final Four Ligi Mistrzów nabawił się urazu oka, przez który musiał przesunąć planowany wcześniej zabieg przegrody nosowej. Podczas Ligi Narodów, podobnie jak Kurek, nie wystąpił w żadnym z meczów, ale ostatnio już wrócił do treningów.

Ze słów Grbicia w rozmowie ze Sport.pl wynikało z kolei, że prezentuje się dobrze pod kątem fizycznym, co by oznaczało, że jego wyjazd na mistrzostwa świata, które startują już 12 września, jest jak najbardziej realny. Komentarz Hubera dla tvpsport.pl, jaki padł po opublikowaniu czwartkowego komunikatu PZPS, daje taką nadzieję.

Kilka dni przerwy i powinienem wrócić do treningu

I chociaż słowa środkowego brzmią uspokajająco, to kibice kadry i tak muszą uzbroić się w cierpliwość. Zapewne dopiero po powrocie Hubera do treningów będzie wiadomo, czy ten rzeczywiście może już ćwiczyć z kolegami i przygotowywać się do wyjazdu na czempionat. Ten poprzedzą dwa poważne testy - Memoriał Huberta Wagnera w Krakowie (29-31 sierpnia) oraz sparing z Brazylią w Łodzi (4 września).

Polsat Sport Polsat Sport

Norbert Huber volleyballworld.com materiały prasowe

Norbert Huber volleyballworld.com materiały prasowe

Norbert Huber (z numerem 99) w reprezentacji Polski. Obok Jakub Kochanowski Federico Pestellini AFP