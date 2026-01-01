Bez dwóch zdań kampania reprezentacyjna siatkarskiej reprezentacji Polski mężczyzn była bardzo udana. W końcu kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia wywalczyła drugie w historii złoto Ligi Narodów oraz brązowy medal mistrzostw świata. Co więcej, dokonała tego w nieco zmienionym składzie, gdyż ze względu na chęć dojścia do pełnego zdrowia sezon odpuścili wicemistrzowie olimpijscy z Paryża, w tym m.in. Marcin Janusz czy Mateusz Bieniek.

Podobnie sytuacja wyglądała także w innych czołowych reprezentacjach, jak np. w kadrze Stanów Zjednoczonych. W kadrze brązowych medalistów olimpijskich dochodzi powoli do zmiany pokoleniowej, czego efektem były wyniki zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zawodnicy Karcha Kiraly'ego zajęli dopiero 12. lokatę w Lidze Narodów i zakończyli mundial na ćwierćfinale.

W kadrze zabrakło m.in. Matthew Andersona, który zawiesił swoje występy w barwach narodowych. Jak się okazuje przerwa trwała tylko rok, a doświadczony atakujący wróci do gry w reprezentacji w 2026. Wszystko ogłoszono dokładnie w pierwszy dzień nowego roku.

- Tęsknię za drużyną i więzią, którą zbudowaliśmy przez ostatnie 10-18 lat. Niektórzy z tych kolegów z drużyny to moi najbliżsi przyjaciele i wspólnie doświadczyliśmy całej gamy emocji podczas naszych zawodów - przekazał dla strony fivb.com.

To wtedy Anderson powie pas, wszystko jasne

Co więcej, utytułowany siatkarz przekazał, że jego czas w kadrze powoli dobiega końca, a ostatnim akcentem jego kariery będą nadchodzące letnie igrzyska olimpijskie w 2028 roku w Los Angeles.

- Zdecydowanie jestem u schyłku kariery i to jednocześnie uczy pokory i dodaje otuchy. Mam jeszcze kilka lat, żeby dać z siebie wszystko na boisku i mam nadzieję, że ten ostatni moment nadejdzie w Los Angeles - dodał.

W sezonie reprezentacyjnym 2026 "Biało-Czerwoni" będą bronić dwóch tytułów, złota Ligi Narodów oraz mistrzostwa Europy. Kadra Nikoli Grbicia treningi rozpocznie zapewne wzorcem poprzednich lat na przełomie kwietnia i maja.

John Speraw w rozmowie z Matthew Andersonem, wieloletnim liderem amerykańskiej kadry AFP

Matthew Anderson (numer 1) Federico Pestellini/Panoramic/DPPI AFP