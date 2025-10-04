Siatkarz odmówił gry w kadrze, pierwszy taki przypadek. Szokujące wyznanie Grbicia

Bardzo dobrze podczas kampanii reprezentacyjnej 2025 spisała się drużyna Nikoli Grbicia. "Biało-Czerwoni" znów przywieźli dwa medale z dwóch najważniejszych imprez. Najpierw doskonale spisali się w Lidze Narodów, gdzie po znakomitej grze w turnieju finałowym zdobyli drugie w historii złoto tych rozgrywek.

Następnie przystąpili do najważniejszego turnieju całego sezonu, mistrzostw świata. Na Filipinach nie poszło jednak już tak dobrze, bowiem w półfinale zmagań lepsi w trzech setach okazali się Włosi. Mimo to Polacy podnieśli się po porażce i dzień później pokonali 3:1 Czechów, dzięki czemu wywalczyli brązowy medal.

Niedługo po zakończeniu całego sezonu nadszedł czas podsumowań. Pojawiają się także pytania odnośnie przyszłości kadry i zawodników, którzy w niej byli. Głos w tej sprawie zabrał wspomniany już Nikola Grbić. W rozmowie z WP SportoweFakty wskazał, że na tą chwilę jeszcze nie rozmawiał z żadnym z zawodników. Zapytany dlaczego, odpowiada w jasny sposób.

- Sam widzę po sobie, że obecnie jest zdecydowanie za wcześnie na takie rozmowy. Z żadnym zawodnikiem nie rozmawiałem o kolejnym sezonie. Dziś wszyscy jesteśmy rozczarowani i zmęczeni, a ja nie chcę, by ktokolwiek podejmował decyzję pod wpływem emocji - mówił.

Odmówił jeden siatkarz, pada nazwisko. Grbić tłumaczy

Co więcej, Serb wskazał, że do tej pory tylko jeden zawodnik odmówił gry w kadrze. Chodzi o Karola Kłosa, który w poprzednich latach regularnie występował w "Biało-Czerwonych" barwach. Trener zdradził także, że rozmowy w tej sprawie odbędą się zapewne w okolicach stycznia, tak samo, jak po sezonie 2024.

- Niech zawodnicy trochę odpoczną, wrócą do gry w klubach, a ja będę się im przyglądał. Na razie kompletnie nie mam planów i trudno mi powiedzieć, jak to zaplanujemy - tłumaczył.

Do tej pory jedynym zawodnikiem, który nie chciał grać w kadrze, był Karol Kłos. Poza nim nie słyszałem o nikim, kto kiedykolwiek odmówił gry w kadrze. Po igrzyskach w Paryżu pierwsze rozmowy odbyłem z zawodnikami w styczniu i zapewne tak samo będzie tym razem

Co ciekawe, słowa te rzucają nową narrację na całą sytuację związaną ze środkowym. Kłos już dawno temu dodał niejednoznaczny wpis, który sugerował, że kończy karierę w reprezentacji. Potem jednak wytłumaczył swój wpis i zaprzeczył tym domysłom.

Sprawa uległa zmianie niedługo po ogłoszeniu powołań na sezon kadrowy 2025. Nikola Grbić w rozmowie ze Sport.pl wskazywał, że nie umieścił on na swojej liście zawodnika ze względu na młodszych graczy.

Aktualnie zawodnicy, którzy uczestniczyli w mistrzostwach świata mają krótki odpoczynek, a niebawem dołączą do swoich drużyn klubowych.

