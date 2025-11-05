Nikola Grbić po objęciu sterów reprezentacji Polski w 2022 roku zdecydował się na rewolucję, bo od razu postawił na Marcina Janusza, za to nie wysłał powołania Fabianowi Drzyzdze. To właśnie pierwszy z wymienionych siatkarzy stał się podstawowym rozgrywającym kadry, z którą sięgnął m.in. po mistrzostwo Europy, wicemistrzostwo świata i srebro olimpijskie.

31-letniego zawodnika w 2025 roku nie oglądaliśmy w biało-czerwonych barwach. Janusz miał bowiem problemy zdrowotne, które dały o sobie znać m.in. podczas turnieju olimpijskiego w Paryżu. Wiedząc, jak duże obciążenia czekają na zawodników w sezonie kadrowym, rozgrywający w porozumieniu z Grbiciem postanowił zrobić sobie przerwę.

"Te ostatnie trzy sezony były dla niego bardzo ciężkie i to odbiło się na jego zdrowiu. To jest okay, wziąć od czasu do czasu przerwę i się zregenerować" - tłumaczył serbski szkoleniowiec. (...) "Dlatego uważam, że za nim naprawdę długi i trudny rok i czasami lepiej, jeśli nie jesteś w swojej głowie w 100% gotowy, aby kontynuować taką ilość pracy, jaką mamy w kadrze - ponieważ ciągle podróżujemy, jesteśmy z dala od rodziny - zrobić sobie przerwę" - dodawał.

Marcin Janusz ma algierskie korzenie. Zawdzięcza je mamie

Janusz, który w międzyczasie przeszedł z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle do Asseco Resovii Rzeszów, wolne lato mógł wykorzystać nie tylko na odpoczynek, ale też na spędzenie czasu z rodziną. I to właśnie z rodziną 31-latka wiąże się ciekawa historia. O jej szczegółach w 2022 roku w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet opowiedział ojciec zawodnika, Jacek.

Ojciec żony był Algierczykiem, a matka Polką. Żona urodziła się w Polsce, ale gdy miała kilka lat, jej rodzina wróciła do Algierii. Ona sama przyjechała ponownie do Polski dopiero na studia i tak poznaliśmy się w Krakowie

Matka siatkarza ma też algierskie imię - Amal. Sam zawodnik rzadko opowiada o swoich korzeniach, jego rodzinna historia szerszym echem odbiła się właśnie dopiero w 2022 roku, gdy Janusz został podstawowym rozgrywającym reprezentacji.

Obecnie rodzice Janusza mieszkają w Polsce - jego tata jest dyrektorem Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, mama z kolei zajmuje się projektowaniem. Oboje czasami pojawiają się na meczach syna, co w maju 2023 roku, po zdobyciu przez siatkarza Ligi Mistrzów z ZAKSĄ, ujawnił Jacek Janusz.

"Jestem z syna bardzo dumny. Było wiele emocji, żona również przeżywała to spotkanie. Ja jestem już przyzwyczajony do tych nerwów. Kiedyś jeździliśmy na wszystkie mecze. Teraz, z racji możliwości czasowych, wybieramy się na te ważniejsze" - powiedział w rozmowie z dts24.pl.

Wyjątkowe łączenie w studiu Polsatu Sport! Padło pytanie od Nikoli Grbicia Polsat Sport

Marcin Janusz i selekcjoner Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk AFP

Marcin Janusz Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Marcin Janusz Mateusz Birecki AFP