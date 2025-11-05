Partner merytoryczny: Eleven Sports

Siatkarz kadry Grbicia ma algierskie korzenie. Tak poznali się jego rodzice, ojciec wszystko ujawnił

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Nikola Grbić w ostatnim sezonie reprezentacyjnym nie miał do dyspozycji pięciu wicemistrzów olimpijskich z Paryża, w tym zawodnika, który był jednym z pewnym punktów kadry narodowej. Siatkarz postawił na odpoczynek i regenerację, mógł też spędzić więcej czasu z rodziną. A ta, o czym ojciec zawodnika opowiadał przed trzema laty, jest związana nie tylko z Polską. Mama siatkarza jest bowiem pół-Algierką.

Marcin Janusz (z numerem 19) w reprezentacji Polski
Marcin Janusz (z numerem 19) w reprezentacji PolskiNatalia KolesnikovaAFP

Nikola Grbić po objęciu sterów reprezentacji Polski w 2022 roku zdecydował się na rewolucję, bo od razu postawił na Marcina Janusza, za to nie wysłał powołania Fabianowi Drzyzdze. To właśnie pierwszy z wymienionych siatkarzy stał się podstawowym rozgrywającym kadry, z którą sięgnął m.in. po mistrzostwo Europy, wicemistrzostwo świata i srebro olimpijskie.

31-letniego zawodnika w 2025 roku nie oglądaliśmy w biało-czerwonych barwach. Janusz miał bowiem problemy zdrowotne, które dały o sobie znać m.in. podczas turnieju olimpijskiego w Paryżu. Wiedząc, jak duże obciążenia czekają na zawodników w sezonie kadrowym, rozgrywający w porozumieniu z Grbiciem postanowił zrobić sobie przerwę.

"Te ostatnie trzy sezony były dla niego bardzo ciężkie i to odbiło się na jego zdrowiu. To jest okay, wziąć od czasu do czasu przerwę i się zregenerować" - tłumaczył serbski szkoleniowiec. (...) "Dlatego uważam, że za nim naprawdę długi i trudny rok i czasami lepiej, jeśli nie jesteś w swojej głowie w 100% gotowy, aby kontynuować taką ilość pracy, jaką mamy w kadrze - ponieważ ciągle podróżujemy, jesteśmy z dala od rodziny - zrobić sobie przerwę" - dodawał.

Zobacz również:

Nikola Grbić w rozmowie ze swoimi siatkarzami
Reprezentacja siatkarzy

Polski siatkarz nie chciał tego przemilczeć. Trudna prawda nt. Grbicia wyszła na jaw

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Marcin Janusz ma algierskie korzenie. Zawdzięcza je mamie

    Janusz, który w międzyczasie przeszedł z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle do Asseco Resovii Rzeszów, wolne lato mógł wykorzystać nie tylko na odpoczynek, ale też na spędzenie czasu z rodziną. I to właśnie z rodziną 31-latka wiąże się ciekawa historia. O jej szczegółach w 2022 roku w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet opowiedział ojciec zawodnika, Jacek.

    Ojciec żony był Algierczykiem, a matka Polką. Żona urodziła się w Polsce, ale gdy miała kilka lat, jej rodzina wróciła do Algierii. Ona sama przyjechała ponownie do Polski dopiero na studia i tak poznaliśmy się w Krakowie
    ujawnił.

    Matka siatkarza ma też algierskie imię - Amal. Sam zawodnik rzadko opowiada o swoich korzeniach, jego rodzinna historia szerszym echem odbiła się właśnie dopiero w 2022 roku, gdy Janusz został podstawowym rozgrywającym reprezentacji.

    Obecnie rodzice Janusza mieszkają w Polsce - jego tata jest dyrektorem Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, mama z kolei zajmuje się projektowaniem. Oboje czasami pojawiają się na meczach syna, co w maju 2023 roku, po zdobyciu przez siatkarza Ligi Mistrzów z ZAKSĄ, ujawnił Jacek Janusz.

    "Jestem z syna bardzo dumny. Było wiele emocji, żona również przeżywała to spotkanie. Ja jestem już przyzwyczajony do tych nerwów. Kiedyś jeździliśmy na wszystkie mecze. Teraz, z racji możliwości czasowych, wybieramy się na te ważniejsze" - powiedział w rozmowie z dts24.pl.

    Zobacz również:

    Wilfredo Leon
    Siatkówka

    Wilfredo Leon poruszył temat majątku, odpowiedź na zarzuty. Prawda wyszła na jaw

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak
    Wyjątkowe łączenie w studiu Polsatu Sport! Padło pytanie od Nikoli GrbiciaPolsat Sport
    Siatkarz w białym stroju z numerem 19 wykrzykuje coś w kierunku trenera podczas meczu siatkówki, na jego koszulce widoczny napis POLSKA, w tle fragment sportowej hali.
    Marcin Janusz i selekcjoner Nikola Grbić Andrzej IwańczukAFP
    Marcin Janusz
    Marcin JanuszGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Siatkarz w biało-czerwonym stroju podczas serwowania piłki na hali sportowej, na pierwszym planie skupiony na piłce, w tle rozmyty tłum kibiców i inni zawodnicy.
    Marcin JanuszMateusz BireckiAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja