Siatkarz Grbicia zarobił fortunę, wszystko za dwa turnieje. Kwota robi wrażenie

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W niedzielę, 28 września oficjalnie zakończył się sezon reprezentacyjny 2025. Świetnie podczas niego spisała się kadra Polski, która wywalczyła dwa medale dwóch turniejów międzynarodowych, Ligi Narodów i mistrzostw świata. Co ciekawe, za każdym razem indywidualne wyróżnienia otrzymał Jakub Kochanowski. W związku z tym został także odpowiednio nagrodzony, a kwota może robić ogromne wrażenie.

Jakub Kochanowski (nr 15) w reprezentacji Polski
Jakub Kochanowski (nr 15) w reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP

Bardzo dobrze podczas kampanii reprezentacyjnej 2025 spisała się kadra Polski. Drużyna Nikoli Grbicia najpierw przystąpiła do walki w rozgrywkach Ligi Narodów. Podczas nich w trzech turniejach fazy zasadniczej zanotowała osiem zwycięstw i cztery porażki, dzięki czemu zameldowała się w turnieju finałowym.

W chińskim Ningbo "Biało-Czerwoni" spisali się koncertowo wygrywając ćwierćfinał z Japonią, półfinał z Brazylią i finał z Włochami bez straty, chociażby seta. W ten sposób Polacy po raz drugi w historii sięgnęli po triumf w tych zmaganiach. Wyśmienicie wówczas prezentował się Jakub Kochanowski, który został wybrany na MVP całych rozgrywek.

Poza wyjątkowym wyróżnieniem mógł także liczyć na pokaźną premię, a dokładniej na 40 tysięcy dolarów (ok. 146 tys. złotych). Jakiś czas później kadra Grbicia przystąpiła do najważniejszej imprezy tego sezonu, mistrzostw świata. W grupie zanotowała komplet zwycięstw pokonując Rumunię, Katar i Holandię.

Następnie w 1/8 finału nasi zawodnicy uporali się 3:1 z Kanadą, a w ćwierćfinale bez większych problemów wygrali 3:0 z Turcją. Prawdziwy sprawdzian nadszedł dopiero w półfinale, gdzie rywalami okazali się obrońcy tytułu, Włosi. Zespół Ferdinando De Giorgiego okazał się zdecydowanie lepszy i po trzech setach cieszył się z awansu do finału.

"Biało-Czerwoni" natomiast musieli się podnieść po porażce i przystąpić do rywalizacji o brąz. Ostatecznie udało się go wywalczyć po emocjonującym meczu z Czechami (3:1) i po raz czwarty z rzędu sięgnąć po medal tej imprezy. Tuż po zakończeniu turnieju organizatorzy ogłosili drużynę marzeń, a w niej kolejny raz znalazł się Kochanowski.

    Kochanowski rozbił bank, tyle zarobił podczas sezonu

    Środkowy ponownie mógł liczyć na dodatkową premię. W przypadku mistrzostw świata było to 50 tysięcy dolarów (ok. 182 tys. złotych). W ten sposób za te dwa turnieje indywidualnie zarobił aż 90 tys. dolarów, czyli około 328 tys. złotych.

    Co ciekawe, cała polska siatkówka podczas kampanii 2025 zarobiła aż 1 793 000 dolarów, czyli ponad 6,5 mln złotych. Wliczone są tu sukcesy zarówno pań, jak i panów. Szansa na kolejne triumfy nadejdzie dopiero za rok.

    Zawodnicy Nikoli Grbicia czeka teraz krótki odpoczynek i powrót do swoich klubów, gdzie niebawem rozpoczną rywalizacje. Za niespełna miesiąc ruszą najlepsze ligi, w tym polska PlusLiga (22 października).

    MŚ siatkarzy - najlepsze ataki turnieju. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

