Mateusz Bieniek został powołany do reprezentacji Polski na poprzedni sezon kadrowy i miał pełnić rolę jednego z liderów drużyny. Siatkarski mistrz świata z 2018 roku pojechał na mecze fazy grupowej Ligi Narodów rozgrywane na Filipinach, jednak już tam borykał się z problemami zdrowotnymi . Do zespołu wrócił, jednak w finale rozgrywek ponownie doznał kontuzji stopy , która okazała się brzemienna w skutki.

"Po badaniach i konsultacjach medycznych sztab szkoleniowy i Mateusz Bieniek podjęli decyzję o zakończeniu sezonu reprezentacyjnego. Rehabilitacja ma doprowadzić do odzyskania pełnej sprawności. Mateuszowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Do zobaczenia w sezonie olimpijskim" - informował wówczas Polski Związek Piłki Siatkowej.