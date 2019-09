Polskie siatkarki we Włoszech 19 maja rozpoczną udział w fazie interkontynentalnej przyszłorocznej Ligi Narodów, a męska reprezentacja trzy dni później w kraju - poinformował PZPS. W Polsce odbędą się dwa turnieje w męskich zmaganiach i jeden w kobiecych.

Obie drużyny narodowe w tym roku awansowały do Final Six LN - podopieczni Vitala Heynena, mimo że występowali w odmłodzonym składzie, zajęli trzecie miejsce. Zawodniczki prowadzone przez Jacka Nawrockiego z kolei nie zdołały awansować do półfinału.

W przyszłym roku odbędzie się trzecia edycja LN, która w kalendarzu światowej federacji (FIVB) zastąpiła Ligę Światową. Podobnie jak w pierwszej w fazie interkontynentalnej Polacy dwukrotnie zagrają na własnym terenie - w pierwszym (22-24 maja) i trzecim (5-7 czerwca) tygodniu zmagań. Nie podano na razie miast-gospodarzy. W tym roku jedyne zawody tej rangi odbyły się w Katowicach.

Poza tym terminarz ekipy Heynena pod kątem wyjazdów można uznać za korzystny. Czeka ich tylko jedna wyprawa poza Europę, gdy polecą do Japonii. Poza tym zagrają też w Rosji i na koniec we Francji.

Biało-czerwone zaś w ojczyźnie zaprezentują się w dniach 9-11 czerwca. W tym sezonie grały w Opolu. Poza wyjazdem do Italii udadzą się także do Belgii, Kanady i na zakończenie do Chin.

Aż sześć turniejów - po trzy u kobiet i u mężczyzn - odbędą się w Chinach. Cztery imprezy - po dwie u pań i u panów - gościć będzie Brazylia.

Nowy uczestnikiem w rywalizacji kobiet będą Kanadyjki, a u mężczyzn Słoweńcy.

Faza interkontynentalna zakończy się - odpowiednio - 18 i 21 czerwca. Finałowe spotkania u kobiet i u mężczyzn odbędą się 5 lipca. Przyszłoroczna edycja będzie dla niektórych ekip sprawdzianem formy przed igrzyskami w Tokio.

W tym roku w LN triumfowały Amerykanki i Rosjanie.

Terminarz i skład turniejów fazy interkontynentalnej Ligi Narodów siatkarek z udziałem Polek:

19-21 maja

Włochy: Włochy, Serbia, Turcja, Polska

26-28 maja

Belgia: Belgia, Korea, Polska, Dominikana

2-4 czerwca

Kanada: Kanada, Holandia, Japonia, Polska

9-11 czerwca

Polska: Polska, Niemcy, Tajlandia, Brazylia

16-18 czerwca

Chiny: Chiny, Rosja, USA, Polska

Terminarz i skład turniejów fazy interkontynentalnej Ligi Narodów siatkarzy z udziałem Polaków:

22-24 maja:

Polska: Polska, Serbia, Włochy, Słowenia

29-31 maja:

Rosja: Rosja, Polska, USA, Australia

5-7 czerwca

Polska: Polska, Chiny, Brazylia, Bułgaria

12-14 czerwca

Japonia: Japonia, Niemcy, Polska, Kanada

19-21 czerwca

Francja: Francja, Argentyna, Iran, Polska