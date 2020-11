W przyszłym roku w Polsce odbędą się dwa turnieje Siatkarskiej Ligi Narodów mężczyzn. Pierwszy w terminie 14-16 maja 2021 roku z udziałem Słowenii, Serbii i Włoch. Drugi turniej w terminie 28-30 maja 2021 odbędzie się w Gdańsku a rywalami Biało-Czerwonych będą reprezentacje Chin, Brazylii i Bułgarii.

Gdańsk jest wieloletnim sojusznikiem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, jeżeli chodzi o organizację turniejów. Odbywały się już tam bowiem mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy czy starcia Ligi Światowej. Niezmiennie służy też rozgrywkom klubowym PlusLigi.



Ze względu na pandemię koronawirusa, przeciągają się rozmowy dotyczące wskazania miasta, w którym będzie miał miejsce pierwszy turniej.



- Prosimy wybaczyć, ale ze względu na sytuację związaną z pandemią nie jesteśmy w stanie określić daty rozpoczęcia sprzedaży biletów na Siatkarską Ligę Narodów 2021. Informujemy jednocześnie, że wszystkie osoby, które postanowiły zachować bilety na tegoroczną, odwołaną Siatkarską Ligę Narodów otrzymają w niedługim czasie osobny komunikat drogą mailową - informuje PZPS.



21-23 maja nasi mistrzowie świata zagrają w Rosji z gospodarzami, Australią i Stanami Zjednoczonymi. W pierwszy weekend czerwca (4-6 czerwca) wystąpią natomiast w Japonii przeciw gospodarzom, Kanadyjczykom i Niemcom.

Fazę interkontynentalną reprezentacja zakończy we Francji (11-13 czerwca) spotkaniami z gospodarzami, Argentyną i Iranem. W przypadku awansu do turnieju finałowego (23-27 czerwca) Biało-Czerwoni polecą do Włoch.

