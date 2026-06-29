Seria zwycięstw siatkarzy, a tu takie słowa kapitana. Od razu przestrzega

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polscy siatkarze zwycięstwem 3:1 z Argentyną zamknęli turniej Ligi Narodów w Gliwicach z kompletem wygranych. I choć podkreślają, że są z tego zadowoleni, w swojej grze nadal dostrzegają mankamenty. - Zdecydowanie nasza gra nie była równa, były wzloty i upadki - wskazuje Aleksander Śliwka. Kapitan "Biało-Czerwonych" przestrzega, że nawet seria wygranych nie może uśpić czujności polskiej drużyny. Kadra Nikoli Grbicia wchodzi w najważniejszą część Ligi Narodów.

Aleksander Śliwka i drugi siatkarz w czerwono-białych strojach na boisku podczas turnieju w Gliwicach.
Aleksander Śliwka podsumował turniej w GliwicachArt ServicePAP

Z Belgią i Turcją po tie-breaku, z Niemcami i Argentyną po czterech setach - tak reprezentacja Polski wygrywała w Gliwicach. W turnieju rozgrywanym przed polską publicznością "Biało-Czerwoni" byli faworytem i wykorzystali tę szansę niemal do maksimum. Niemal, bo jednak zwycięstwa po tie-breaku oznaczają w tabeli Ligi Narodów zysk dwóch zamiast trzech punktów.

W ostatnim meczu z Argentyną zapisali się dodatkowo w historii całych rozgrywek. Pierwszy set niedzielnego spotkania trwał niemal godzinę, a wynik 50:48 to rekord Ligi Narodów. Reprezentanci Polski też nigdy czegoś takiego jeszcze nie przeżyli.

- Koncentracja na każdej piłce była ogromna - podkreśla Aleksander Śliwka, przyjmujący polskiego zespołu. - Na pewno będziemy sobie wspominać tego seta, natomiast gdyby był wygrany, z pewnością zostałby w pamięci najdłużej. Najważniejsze jest natomiast to, że ostatecznie zwyciężyliśmy.

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Śliwka w tym roku został kapitanem reprezentacji Polski, zastępując w tej roli nieobecnego Bartosza Kurka. Po trudnym sezonie w klubie, naznaczonym kontuzją, w kadrze przyjmujący odzyskuje rytm meczowy. Dlatego trener Nikola Grbić zabrał go już na pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach, gdzie brakowało jeszcze większości gwiazd reprezentacji.

Przyjmujący pozostał w kadrze na zawody w Gliwicach i wszystkie cztery mecze rozpoczął w podstawowym składzie. Cieszy się ze zwycięstw, ale też przekonuje, że forma polskich siatkarzy jeszcze optymalna nie jest.

- Zdecydowanie nasza gra nie była równa, były wzloty i upadki. Najważniejsze, co wyciągamy z tego turnieju, to zwycięstwa, bo w tym roku w Lidze Narodów jest dużo różnych wyników. Niektóre drużyny stawiane w roli faworyta tracą punkty. Mamy też Ukrainę, która wygrywa z faworytami. Staramy się skupiać na tym, żeby nasza gra wyglądała coraz lepiej. A jeśli po drodze zwyciężamy, to z pewnością jest to dobry sygnał, natomiast to nie może nas uśpić. Będziemy wyciągać wnioski i poprawić rzeczy, które nie funkcjonowały tutaj dobrze - zapewnia Śliwka.

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Wahania formy, o których wspomniał doświadczony siatkarz, było widać w trakcie wszystkich meczów polskich siatkarzy w Gliwicach. Z Belgią musieli gonić rywali po dwóch przegranych setach. Z Turcją nie potrafili "domknąć" meczu wygraną za trzy punkty przy prowadzeniu 2:1. Z Niemcami i Argentyną odrabiali straty po przegranej pierwszej partii.

Inna sprawa, że skład drużyny Grbicia zmienia się co mecz. O ile Śliwka rozpoczął wszystkie spotkania w podstawowym składzie, o tyle w dwóch ostatnich w trakcie meczu trener zastępował go Arturem Szalpukiem. Dopiero na dwa ostatnie spotkania w Gliwicach do kadry dołączyli Kewin Sasak, Wilfredo Leon i Jakub Popiwczak. Czy zatem wahania formy na tym etapie sezonu można uznać za naturalne?

- Myślę, że tak, bo jest dużo zmian. Gramy w jednym zestawieniu, w drugim, chłopaki dojeżdżają. Nie mieliśmy wielu okazji, by razem trenować. Takie rzeczy mogą się pojawiać, natomiast z pewnością naszym zadaniem jest pracować nad tym, aby jakość gry z biegiem sezonu była coraz lepsza i lepiej ją utrzymywać - podkreśla Śliwka.

Teraz polscy siatkarze mają dwa dni przerwy. W środę w Spale spotka się już tylko 16 zawodników trenujących przed ostatnim turniejem fazy zasadniczej Ligi Narodów w Chicago - oraz Marcel Bakaj, który ma pomagać w zajęciach wobec problemów zdrowotnych Jana Firleja. W tym gronie jest też oczywiście Śliwka.

Z Gliwic Damian Gołąb

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