Sensacyjny bohater Polaków, ależ manewr Grbicia. Są jednak fatalne nowiny

Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem go godnie zastąpić. To on jednak jest nadal najlepszym atakującym świata. Dla mnie to pierwszy złoty medal z reprezentacją na wielkim turnieju. To wyjątkowy moment także z innego względu. Po raz pierwszy otrzymałem nagrodę indywidualną na tak wielkim turnieju

~ mówił Łukasz Kaczmarek po finałowym boju z USA