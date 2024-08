Sebastian Świderski nie wytrzymał, poszło o Nikolę Grbicia. "Ruch poniżej pasa"

Chociaż polscy siatkarze w Paryżu wywalczyli srebro igrzysk olimpijskich, to po zakończeniu turnieju nie brakowało głosów, że "Biało-Czerwoni" mogliby spisać się jeszcze lepiej, gdyby nie błędne decyzje Nikoli Grbicia. Do krytyki szkoleniowca w rozmowie z TVP Sport odniósł się teraz prezes PZPS Sebastian Świderski, który w dobitnych słowach wyjaśnił, co myśli o próbach negatywnego oceniania trenera kadry narodowej.