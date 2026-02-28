Sceny w Japonii, Kurek w roli głównej. Wysłał sygnał do Grbicia. Wszystko na marne

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Powoli do końca zbliża się faza zasadnicza siatkarskiej SV. League. W sobotni poranek czasu polskiego do gry przystąpił Bartosz Kurek i jego Tokio Great Bears. W spotkaniu 29. kolejki ekipa podjęła na własnej hali Osakę Bluteon. Zespół Polaka uległ rywalom 1:3, lecz ten zanotował kapitalny występ i potwierdził, że dalej znajduje się w wysokiej formie, wysyłając tym samym sygnał Nikoli Grbiciowi.

Siatkarz w białym stroju z czerwonymi akcentami i numerem 6 na koszulce, unosi obie ręce w geście triumfu lub energii, z wyrazem determinacji na twarzy, na tle niebieskiego boiska.
Bartosz KurekSHERWIN VARDELEONAFP

Nie zatrzymuje się siatkarski sezon ligowy 2025/2026. Rozgrywki w Europie wchodzą w decydujący moment pierwszej, zasadniczej fazy. Do końca tego etapu zbliża się polska PlusLiga, czy też japońska SV. League. W Azji do rozegrania pozostało jeszcze 15 z 44. kolejek.

Zmiany w przepisach zatwierdzone przez FIVB wpłyną m.in. na pracę Nikoli Grbicia
Reprezentacja siatkarzy

Klamka zapadła, siatkówka się zmieni. Grbić będzie musiał się dostosować

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    W tamtejszych rozgrywkach możemy kibicować dwóm naszym zawodnikom, Norbertowi Huberowi oraz Bartoszowi Kurkowi. Zespół pierwszego ze wspomnianych (Wolfdogs Nagoja) radzi sobie bardzo dobrze i plasuje się na 3. miejscu w ligowej tabeli, natomiast ekipa atakującego reprezentacji Polski (Tokio Great Bears) zajmuje 5. lokatę.

    W sobotni poranek czasu polskiego Kurek i spółka we własnej hali podjęli kandydata do wywalczenia mistrzostwa kraju - Osakę Bluteon. Starcie było bardzo zacięte, szczególnie przez pierwsze trzy sety (26:28, 25:22, 23:25). W czwartej partii jednak drużyna Tuomasa Sammelvuo zaprezentowała się kapitalnie i wygrała 25:18, dzięki czemu zwyciężyła całe spotkanie 3:1.

    Kapitalny występ zanotował właśnie Kurek. 37-latek doskonale grał w ataku, lecz wszystko poszło na nic i wystarczyło jedynie na jednego seta.

    Bartosz Kurek jest kapitanem reprezentacji Polski
    Siatkówka

    Rosjanie wracają do słów Bartosza Kurka. "Co mu się tak nie podobało?"

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Kurek zachwycił, świetny występ. Pokazał klasę

      Kapitan reprezentacji Polski zakończył spotkanie z 25 punktami na koncie. Wszystkie zdobył atakiem. W tym elemencie popisał się skutecznością na poziomie 52. proc. (25/48), a do tego doszło 40. proc efektywności. W ten sposób był najlepiej punktującym zawodnikiem nie tylko w swojej drużynie, lecz w całym meczu.

      Wolfdogs Nagoja natomiast wygrała 3:0 z VC Nagano. Huber zdobył 11 punktów - sześć atakiem i pięć blokiem.

      Siatkarz w zielonej koszulce podczas meczu wykonuje dynamiczny ruch ręką, skoncentrowany na grze, w tle widownia z kibicami w biało-czerwonych barwach.
      Bartosz KurekMarcin GolbaAFP
      Siatkarz w oficjalnym stroju reprezentacji Polski podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki kibiców i fragment siatki.
      Bartosz KurekMarcin GolbaAFP
      Siatkarz w zielonej koszulce reprezentacji Polski z opuszczoną głową i lekko smutnym wyrazem twarzy, na tle rozmytej hali sportowej.
      Bartosz KurekKlaudia RadeckaAFP
      Bloki w meczu Eco Harpoon LOS Nowy Dwór - ITA TOOLS Stal Mielec. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

