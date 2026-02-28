Sceny w Japonii, Kurek w roli głównej. Wysłał sygnał do Grbicia. Wszystko na marne

Nie zatrzymuje się siatkarski sezon ligowy 2025/2026. Rozgrywki w Europie wchodzą w decydujący moment pierwszej, zasadniczej fazy. Do końca tego etapu zbliża się polska PlusLiga, czy też japońska SV. League. W Azji do rozegrania pozostało jeszcze 15 z 44. kolejek.

W tamtejszych rozgrywkach możemy kibicować dwóm naszym zawodnikom, Norbertowi Huberowi oraz Bartoszowi Kurkowi. Zespół pierwszego ze wspomnianych (Wolfdogs Nagoja) radzi sobie bardzo dobrze i plasuje się na 3. miejscu w ligowej tabeli, natomiast ekipa atakującego reprezentacji Polski (Tokio Great Bears) zajmuje 5. lokatę.

W sobotni poranek czasu polskiego Kurek i spółka we własnej hali podjęli kandydata do wywalczenia mistrzostwa kraju - Osakę Bluteon. Starcie było bardzo zacięte, szczególnie przez pierwsze trzy sety (26:28, 25:22, 23:25). W czwartej partii jednak drużyna Tuomasa Sammelvuo zaprezentowała się kapitalnie i wygrała 25:18, dzięki czemu zwyciężyła całe spotkanie 3:1.

Kapitalny występ zanotował właśnie Kurek. 37-latek doskonale grał w ataku, lecz wszystko poszło na nic i wystarczyło jedynie na jednego seta.

Kurek zachwycił, świetny występ. Pokazał klasę

Kapitan reprezentacji Polski zakończył spotkanie z 25 punktami na koncie. Wszystkie zdobył atakiem. W tym elemencie popisał się skutecznością na poziomie 52. proc. (25/48), a do tego doszło 40. proc efektywności. W ten sposób był najlepiej punktującym zawodnikiem nie tylko w swojej drużynie, lecz w całym meczu.

Wolfdogs Nagoja natomiast wygrała 3:0 z VC Nagano. Huber zdobył 11 punktów - sześć atakiem i pięć blokiem.

Bartosz Kurek Marcin Golba AFP

Bartosz Kurek Marcin Golba AFP

Bartosz Kurek Klaudia Radecka AFP

Bloki w meczu Eco Harpoon LOS Nowy Dwór - ITA TOOLS Stal Mielec. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport