Sceny tuż przed meczem z Brazylią. Nieoczekiwane wyjście Andrzeja Wrony. Piękny gest

W tym roku zarówno Andrzej Wrona jak i Jakub Jarosz zakończyli swoje siatkarskie kariery. Obaj panowie od pewnego czasu nie byli już powoływani do gry w reprezentacji Polski, ale przez lata zrobili dla niej bardzo wiele i zasłużyli na to, by zostać docenionymi (po raz kolejny) za swój wkład w rozwój polskiej siatkówki.

Andrzej Wrona i Jakub Jarosz znów na boisku tuż przed meczem z Brazylią

Polacy nie najlepiej spisali się podczas memoriału Huberta Wagnera - przegrali dwa spotkania z trzech możliwych i ostatecznie postawili duży znak zapytania nad swoją formą. Zaniepokojeni kibice wyczekiwali ostatniego meczu Biało-Czerwonych przez wylotem na mistrzostwach. Siatkarze zagrali towarzysko w Łodzi z reprezentacją Brazylii.

Memoriał Wagnera: Polska - Brazylia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nim jednak rozpoczął się mecz, na boisko wyszli jeszcze znani szerokiej publiczności dwaj polscy sportowcy - Andrzej Wrona i Jakub Jarosz, czyli byli środkowy i atakujący reprezentacji Polski, którzy zdobywali z kadrą medale na imprezach mistrzowskich i w Lidze Narodów. Okazało się, że czekało ich ważne wydarzenie.

Andrzej Wrona i Jakub Jarosz odznaczeni

Obaj emerytowani zawodnicy zostali wyróżnieni i nagrodzeni w obecności prezesa PZPS, Sebastiana Świderskiego i ministra sportu, Jakuba Rutnickiego. Otrzymali burzę oklasków od zgromadzonych na miejscu kibiców i ponownie mogli poczuć się jak wtedy, gdy sami wychodzili na boisko walczyć o najwyższe cele z orzełkiem na piersi.

Zarówno Wrona jak i Jarosz byli już wcześniej odznaczeni. Pierwszy otrzymał w 2014 roku Złoty Krzyż Zasługi za zdobyty złoty medal mistrzostw świata, a drugi w 2009 roku uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Andrzej Wrona Marcin Golba AFP

Jakub Jarosz w barwach reprezentacji Polski (lipiec 2015 roku) Andrzej Iwańczuk/Reporter East News