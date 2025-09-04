Sceny tuż przed meczem z Brazylią. Nieoczekiwane wyjście Andrzeja Wrony. Piękny gest
Tuż przed rozpoczęciem meczu z Brazylią w Łodzi doszło do scen, których nie spodziewało się wielu kibiców. Na boisko ponownie zawitali weterani polskiej siatkówki, którzy w tym roku zakończyli kariery, czyli Andrzej Wrona i Jakub Jarosz. Zaraz za nimi na środek wyszli prezes PZPS, Sebastian Świderski i minister sportu, Jakub Rutnicki. Sprawa miała piękny finał.
W tym roku zarówno Andrzej Wrona jak i Jakub Jarosz zakończyli swoje siatkarskie kariery. Obaj panowie od pewnego czasu nie byli już powoływani do gry w reprezentacji Polski, ale przez lata zrobili dla niej bardzo wiele i zasłużyli na to, by zostać docenionymi (po raz kolejny) za swój wkład w rozwój polskiej siatkówki.
Andrzej Wrona i Jakub Jarosz znów na boisku tuż przed meczem z Brazylią
Polacy nie najlepiej spisali się podczas memoriału Huberta Wagnera - przegrali dwa spotkania z trzech możliwych i ostatecznie postawili duży znak zapytania nad swoją formą. Zaniepokojeni kibice wyczekiwali ostatniego meczu Biało-Czerwonych przez wylotem na mistrzostwach. Siatkarze zagrali towarzysko w Łodzi z reprezentacją Brazylii.
Nim jednak rozpoczął się mecz, na boisko wyszli jeszcze znani szerokiej publiczności dwaj polscy sportowcy - Andrzej Wrona i Jakub Jarosz, czyli byli środkowy i atakujący reprezentacji Polski, którzy zdobywali z kadrą medale na imprezach mistrzowskich i w Lidze Narodów. Okazało się, że czekało ich ważne wydarzenie.
Andrzej Wrona i Jakub Jarosz odznaczeni
Obaj emerytowani zawodnicy zostali wyróżnieni i nagrodzeni w obecności prezesa PZPS, Sebastiana Świderskiego i ministra sportu, Jakuba Rutnickiego. Otrzymali burzę oklasków od zgromadzonych na miejscu kibiców i ponownie mogli poczuć się jak wtedy, gdy sami wychodzili na boisko walczyć o najwyższe cele z orzełkiem na piersi.
Zarówno Wrona jak i Jarosz byli już wcześniej odznaczeni. Pierwszy otrzymał w 2014 roku Złoty Krzyż Zasługi za zdobyty złoty medal mistrzostw świata, a drugi w 2009 roku uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.