Są piątki, ale i tróje. Oceniamy polskich siatkarzy za mecz z Egiptem

W pierwszym secie niemal bezbłędny w ataku. W drugim egipscy siatkarze dwa razy znaleźli sposób, by zatrzymać go blokiem. Inna sprawa, że w tej partii dostawał już najwięcej piłek do ataku w całej drużynie. I to on w połowie drugiego seta jako pierwszy wśród "Biało-Czerwonych" popisał się asem serwisowym. Po chwili zmienił go Kaczmarek, trzecią partię Kurek oglądał już z ławki. Skończył mecz bez żadnego błędu w ataku, za to z dwoma punktowymi blokami.

