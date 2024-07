Są ostatnią deską ratunku polskiej kadry. Przekazano, co się z nimi stanie

Sebastian Świderski tłumaczy decyzje wokół igrzysk

Poza tym były rozmowy dotyczące miejsca zamieszkania obu kadr. Na początku chciano ich osiedlić poza wioską olimpijską i zapewnić im dojazdy koleją TGV. " Pomysłów było wiele, a jeden z nich zakładał właśnie mieszkanie poza wioską, by skoszarować wszystkich w jednym miejscu i dojeżdżać 40 minut TGV do Paryża, ale ostatecznie postawiliśmy na ten z halą w pobliżu wioski " - twierdził Świderski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Co z 13. zawodnikami?

Bartłomiej Bołądź i Oliwia Różański zostali wybrani na trzynaste miejsca w kadrach siatkarskich mężczyzn i kobiet. To oznacza, że będą mogli zagrać na paryskich halach tylko wtedy, gdy ich kolega lub koleżanka z drużyny doznają kontuzji lub z jakiegoś powodu będą musieli wycofać się z turnieju. Jako zawodnicy "zapasowi" nie zawsze przygotowane są dla nich te same miejsca do życia, co dla właściwej kadry. Tym razem Świderski postanowił jednak zadbać o oboje.