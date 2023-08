Są nowe wieści ws. Bartosza Kurka. Jego żona ujawnia, podjęli kolejny krok

W tym momencie nie może skakać. Wykonuje więc pierwszą część treningu - ćwiczy elementy obronne i tym podobne. Wykonuje jedynie kontrolowane zadania przy ćwiczeniach bloku. Kiedy gramy sześć na sześć, nie uczestniczy w treningu. Chcemy go najpierw wzmocnić, a to jest pewien proces. Musi na to pracować każdego dnia, co też robi. Potrzebuje czasu, by zacząć uczestniczyć w normalnym treningu siatkarskim. Dlatego właśnie Bartłomiej Bołądź jest z nami i będzie nas wspierał do momentu, w którym Bartek Kurek wróci do pełni dyspozycji zdrowotnej

~ tłumaczył Nikola Grbić w rozmowie z TVP Sport